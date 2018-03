Prvo vodstvo je pripadlo igralcem Chicaga, Jordan Oesterle je v 14. minuti zadel za 1:0. Na začetku druge tretjine je izid poravnal Tanner Pearson, Alec Martinez je slabi dve minuti za tem Kralje popeljal v prvo vodstvo, Alex Iafallo pa je v 18. minuti povišal na 3:1.

Toda gosti iz Chicaga so pripravili preobrat. Artem Anisimov je znižal, Vinnie Hinostroza izenačil, Jonathan Toews eno minuto in 58 sekund pred koncem povedel svojo ekipo v prednost, končni izid pa je tri sekunde pred zadnjim zvokom sirene v prazno mrežo postavil Patrick Kane.

Chicago sicer ni v nikakršni zavidljivi formi, Los Angeles pa je bil vse do slabih sedem minut pred koncem na poti k sedmi zmagi na zadnjih devetih tekmah, a je serija štirih kazni in nezbranost pri zaključkih pomenila velik preobrat nasprotnika. Dve izgubljeni točki znata biti pomembni v boju za končnico.

»Ne rabimo si zatiskati oči, danes smo preprosto igrali premalo disciplinirano. Nasprotniku smo dovolili, da se je vrnil v igro in to je nesprejemljivo. Si del ekipe in vse, kar narediš, bi moralo biti v dobro moštva. A v zadnji tretjini nismo bili disciplinirani in to nas je na koncu stalo zmage,« je bil po tekmi jasen trener Kraljev John Stevens.