Ljubitelji kampiranja in dogodivščin na prostem se pogosto trudijo čim bolj zmanjšati težo opreme, ki jo morajo nositi s seboj. Kdor namerava v naravo za več kot zgolj eno popoldne, pa bo verjetno s seboj vseeno moral vzeti tudi opremo za pripravo hrane. To nalogo številni zaupajo majhnim plinskim gorilnikom, ki so zanesljivi, a predstavljajo dodatno težo. Del te je tudi majhna plinska bomba, ki je ne moremo preprosto odvreči v naravo in jo zato nosimo s seboj tudi, ko jo izpraznimo. Belgijski industrijski oblikovalec Arnaud Desseyn je razvil alternativo, ki ne bo zgolj zmanjšala teže v nahrbtniku, temveč bo prišla prav tudi tistim bolj stiskaškim pohodnikom, ki bi raje zastonjkarsko živeli na račun neposrednega okolja.

Desseynov izum je na prvi pogled še najbolj podoben nekakšni kovinski posodici za shranjevanje hrane, a ko jo enkrat odprete in iz nje pričnete jemati posamezne sestavne dele, hitro ugotovite, da gre za precej več. V njej je namreč skrit celoten prenosni štedilnik s posodico za kuhanje in majhno ponvijo. Od tod izvira tudi ime napravice, ki jo je Belgijec poimenoval Kombuis. Gre za nizozemsko besedo za kuhinje na ladjah, a hkrati za zloženko besed »kom« in »buis«. Prva beseda pomeni skleda, druga pa cev. Na zamisel za malo priročno napravico je Desseyn prišel, ker je tudi sam zagret popotnik, ki prosti čas rad preživlja v naravi. Kot mnogi drugi ustvarjalci je želel združiti konjiček in poklic, z združitvijo pa je izdelal nekaj, za kar pravi, da je zelo funkcionalno in hkrati prijetno na pogled.

Največji del kompleta je cevni gorilnik, ki ima dve luknji. Skozi zgornjo se dviguje plamen, zanetimo pa ga v notranjosti gorilnika. Ogenj zakurimo na rešetkah, ki so nameščene nekoliko nad dnom cevnega gorilnika, ne daleč od teh pa je ob strani gorilnika še ena odprtina. Skozi to diagonalno vstavimo manjšo cev in jo naslonimo na rešetke. V stransko cev je nato treba natlačiti le še nekaj vej in dračja ter vse skupaj zanetiti, da se plamen prične dvigati skozi zgornjo odprtino. Ogenj se med pripravo obroka ne bo zadušil v lastnih sajah, za kar poskrbijo prav rešetke, skozi katere padajo saje. Hkrati pa rešetke omogočajo dovajanje kisika v središče gorilnika.

Če na plamen postavite priloženo posodico, lahko v njej skuhate kavo, juho ali kakšno drugo jed, če pa pokrov naprave obrnete okoli, dobite majhno ponev, na kateri lahko tudi kaj popečete ali ocvrete. Desseyn pravi, da je s pomočjo gorilnika mogoče vodo zavreti v približno 10 minutah, če vam med pripravo zmanjkuje goriva, pa lahko dodatne vejice skozi stransko cev enostavno in varno nalagate na ogenj. Zaradi 45 stopinjskega naklona stranske cevi gorilnik hkrati sam dovaja naloženo gorivo, ko tisto znotraj glavne cevi gorilnika izgori.

Za gorilnik je treba odšteti 80 evrov, v le nekaj dneh pa je na Kickstarterju zbral že 37 tisoč dolarjev več, kot so si sprva zastavili.