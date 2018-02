Masko je izdelalo zagonsko podjetje Dreamlight. Že na prvi pogled je precej drugačna od običajnih. Kot prvo je precej večja od tankih mask, s katerimi se z mešano uspešnostjo trudimo spati med daljšimi potovanji. Je močno oblazinjena, za to, da ostane na svojem mestu, ko si jo ovijemo okoli glave, pa poskrbijo sprimni trakovi. Čeprav dobro prepreči prodiranje zunanje svetlobe pred oči, to ne pomeni, da boste z Dreamlightovo masko v popolni temi. Ravno nasprotno. Njena ključna lastnost sta nekakšna LED-zaslona na mestih, ki prekrivata oči. Ta naj bi bila pomembna pri zagotavljanju, da boste lažje zaspali in se prijetneje prebudili.

Ko želite zaspati, začne maska oddajati infrardečo svetlobo, zaslona pa začneta utripati v oranžni barvi. Infrardeča svetloba naj bi pomagala proizvajati hormon melatonin, ki pomaga pri zagotavljanju zaspanosti, utripanje zaslona pa uporabniku nakazuje ritem dihanja, s katerim naj bi se uspešno sprostili in elegantno potopili v spanec. Ko se zjutraj bliža čas za skok iz postelje, se zaslona maske spet prižgeta in začneta sijati v vse svetlejših odtenkih zelene, dokler se naposled ne predramite.

Da bi še slajše spali, ima maska vgrajena tudi zvočnika, namenjena predvajanju ambientalne glasbe. S tem pristopom številna podjetja poskušajo ponuditi rešitev za moteče zvoke v okolici, kjer želimo spati. Naj bo to smrčanje partnerja, hrup potnikov na avtobusu, vlaku ali letalu. Teorija je, da bomo lažje zaspali, če bomo obdani z zvoki lahnega vetriča, šelestenja listov, morskih valov ali dežnih kapljic. No, poleg standardnih ambientalnih alternativ lahko zvočnike v maski uporabite tudi za predvajanje lastne glasbe, če vam je to bolj prijetno.

Kot večina sodobnih naprav ima tudi dreamlight spremljevalno aplikacijo. Pričakovano prikazuje podrobnosti o uporabnikovem spancu. To ji omogočajo optični senzor za odčitavanje srčnega utripa, ki je nad levim LED-zaslonom, merilnik za pospeške in žiroskop. Aplikacija ponuja tudi nastavitve za prilagoditev ure, ko je treba vstati, in s katero glasbo želite na pot v Mižule. Poleg tega zmore postreči tudi z nekaterimi napotki za boljše spanje. Podjetje tudi trdi, da je maska sposobna lajšati posledice fizioloških motenj zaradi menjave časovnih pasov pri letalskih poletih. Maska je trenutno v končni fazi izdelave in naj bi že v kratkem prispela na množicarsko platformo Indiegogo, cena, ki se omenja, pa se, odvisno od poročil, giblje med 100 in 300 dolarji. Četudi bi maska znala odpraviti strah, da zvečer ne boste zaspali, bo še ena v seriji naprav, ki jih boste morali redno polniti. Baterija naj bi z enim polnjenjem zdržala do štiri noči, kar ni ma lo, a hkrati ravno toliko, da vas bo zadnjo noč skrbelo, ali boste zjutraj potrebovali pomoč še kakšne druge budilke.