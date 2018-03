Na prvi pogled je ostalo vse tako kot prej. Italija je še vedno razdeljena na razviti sever in nerazviti jug. Z vsem drugim je volilna noč pometla. Do zdaj vladajoča levosredinska Demokratska stranka Mattea Renzija je pospravila kovčke in se seli v opozicijo. Vendar je z oblasti ni vrgla desnica, ampak nekaj bolj zapletenega. To pot se volilci niso odločali med levo in desno ideologijo. Prevladale so povsem praktične preokupacije.

Na jugu Italije je premočno zmagalo Gibanje petih zvezd nekdanjega komika Beppeja Grilla. Pred štirimi leti je Grillo v Trstu govoril kar