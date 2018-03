Visoka greda ima številne prednosti: delo opravljate na višini, požrešni škodljivci, kot so denimo polži, rastlin ne dosežejo, na majhnem prostoru pa je mogoče vzpostaviti skorajda idealne rastne pogoje. Zaradi višje temperature tal v visokih gredah so pridelki občutno večji, kar je dobra motivacija predvsem za tiste vrtnarje, ki razpolagajo z manj prostora.

Visoko gredo lahko naredite sami ali pa jo sestavljeno že kupite. Optimalna višina je 80–100 cm, za idealne rastne pogoje pa jo postavite v smeri sever-jug. Dno zavarujte z žično mrežo, da preprečite vstop požrešnim voluharjem. Če želite v visoki gredi vzgajati vrtnine, jo napolnite v plasteh. Uporabite tri različna kakovostna polnila COMPO. Osnovo visoke grede naj sestavlja plast COMPO lesnih sekancev (1), ki zagotavljajo izredno stabilno zračno dno, ki se ne bo sesedalo pod težo substrata. Srednji nivo napolnite s COMPO vrtnim kompostom (2), ki ga sestavljajo za rast rastlin pomembni mikroorganizmi, ti pa zagotavljajo toploto in hranila. COMPO vrtni kompost rahlo premešajte z vrhnjo plastjo. Pokrivna plast COMPO zemlja za visoke grede (3) je kakovosten substrat brez šote, ki je optimalna mešanica gnojila in zemlje, idealna za toplo okolje v vaši visoki gredi.

Gosteje kot v vrtne gredice

V visoke grede lahko rastline sadimo gosteje kot v vrtne gredice. Izbira vrtnin je ogromna, zato se odločite za sebi najljubšo kombinacijo, ki vas bo razveseljevala vso sezono. Pazite le na pravilo »dobrih in slabih sosedov«, saj se nekatere rastline v rasti ne dopolnjujejo. Paradižnik, grah, korenje, čebula in por obožujejo sončno lego, zato jih za to ne prikrajšajte. Ob robove zasadite kumare ali kapucinke, ki bodo zrasle čez rob in čudovito ozelenile zunanje stranice grede. V korito večstopenjske visoke gredice pa lahko posadite jagode, ki se bodo že v eni sezoni lepo razrasle. Številne vrtnine so velik potrošnik hranil, zato z gnojenjem ne varčujte.

