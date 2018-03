Nova elegantna oblika toplotne črpalke je izredno kompaktna, vse je v eni notranji enoti (zunanje enote ni), za vgradnjo pa je dovolj že 1 m2 prostora, kar pomeni, da kurilnica ni več potrebna. Poleg kompaktnosti, neslišnosti in okolju prijaznega delovanja novo toplotno črpalko odlikuje tudi izredna učinkovitost – sezonsko grelno število SCOP do 6,0 (pri nizkotemperaturnem ogrevanju v povprečnem klimatskem področju), kar omogoča zelo nizke obratovalne stroške in do 80 odstotkov prihranka pri stroških ogrevanja.

Geotermalna toplotna črpalka voda/voda ali zemlja/voda

Pri geotermalnih toplotnih črpalkah izbirate med dvema viroma toplotne energije, in sicer podtalno vodo ali zemljo. Katerega izbrati? Gledano z energetskega stališča je to seveda najprej podtalnica, če je na voljo v zadostni količini in kakovosti, saj je njena povprečna letna temperatura okoli +10 °C. S takšnimi sistemi dosegamo grelna števila krepko nad 5 in s tem največji prihranek. Če ni podtalnice in je na voljo dovolj velika prosta površina zemlje, lahko črpamo energijo prek horizontalnega zemeljskega kolektorja ali pa prek vertikalne sonde. Priporočljiva je vertikalna geosonda, ki dejansko predstavlja rešitev za vsakogar.

Geotermalna energija ima veliko prednosti. Pri obratovanju so precej nižji stroški od drugih sistemov in pri ogrevanju lahko prihranite do 80 odstotkov. Geotermalna toplotna črpalka uporablja čiste, obnovljive vire energije brez emisij ogljikovega dioksida, ogljikovega monoksida in drugih toplogrednih plinov. Prav tako ne obstajajo nobeni pomisleki o varnosti in kakovosti zraka v zvezi z izgorevanjem v notranjosti hiše. Izpostaviti je treba tudi višino subvencije Eko sklada za geotermalne toplotne črpalke Kronoterm. Ta je precej višja kot za toplotne črpalke zrak/voda in tako postane končna investicija v Geos pravzaprav podobna investiciji v toplotno črpalko zrak/voda.