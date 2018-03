Iraška agencija, ki je zadolžena za izsleditev članov nekdanje Sadamove stranke Baas, je sestavila seznam nekdanjih funkcionarjev Sadamovega režima, ki vključuje tudi njihove sorodnike. Na seznamu so poleg Sadama in njegove družine tako tudi nekdanji ministri, vodje varnostnih sil in člani stranke Baas. Seznam sicer vključuje tudi ljudi, ki so že umrli naravne smrti, bili usmrčeni ali pa prestajajo zaporno kazen.

Potem ko so ZDA leta 2003 strmoglavile režim, so si velik del njihovega premoženja že prilastili novi voditelji, oborožene sile in milice. Iraške oblasti pa želijo z novim ukrepom tovrstne prilastitve premoženja legalizirati.

Na seznamu je med drugim tudi Sadamov bratranec Ali Hasan al Madžid, znan pod vzdevkom »kemični Ali«, ki je leta 1988 vodil pokol Kurdov s kemičnim orožjem in je bil zato leta 2010 usmrčen z obešanjem. Agencija pa ni spregledala niti edinega kristjana v nekdanji Sadamovi vladi Tarika Aziza, ki je bil zaradi pregona verskih strank leta 2013 obsojen na smrt, a je dve leti kasneje umrl v zaporu.

Sadamov sin Ziad, ki trenutno živi v Jordaniji, je nov ukrep že obsodil kot »trik za pridobivanje volilnih glasov« na parlamentarnih volitvah, ki bodo 12. maja. Dejal je še, da so že 15 let žrtve pritiskov in krivic s strani iraške vlade, in zanikal, da bi imela njegova družina še vedno kakršnokoli premoženje. Hišo njegovega očeta v Bagdadu si je namreč že prilastil vodilni šiitski politik Amar al Hakim.