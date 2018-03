Ko sva prišla na mednarodno letališče, so nas že čakali na izhodu, tako da smo se po uvodnem objemu in veselem pozdravljanju vzdolž in vprek le odpravili domov. V avtomobilu smo vzhičeno razpravljali o tem in onem. Njihova punca je že zrasla in je skoraj iste starosti kot naša hčerka, tako da sem bil dodatno hvaležen, saj se bodo otroci še bolje spoznali med sabo. Osebno mi ni bolj pomembnega v življenju od zdravja in vzdrževanja družinskih vezi.

Ob vstopu v stanovanje sta sledila drugi krog objemanja in izmenjavanje daril, nato so si gosti zaželeli kave. Medtem ko je