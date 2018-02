Ahmed Pašić. Drva je treba pripraviti, kadar so češnje zrele

Hiša?« »House,« odgovori. »Jabolko?« »Apple,« zdrdra. »Vrt?« »Garden,« bliskovito vzklikne. Potem je vse, kar sva zapisala v zvezek, še enkrat prepisala v obeh jezikih. Ko je zaključila z lekcijo, je vzela v roke še knjigo in se lotila branja. Knjižica Nagajivi jezik je odlična osnova za začetne lingvistične korake in kasneje bodo sledile zahtevnejše publikacije. Tudi s pomočjo slik poskuša dojeti bistvo zgodbe. Če potrebuje pomoč, dodam še jaz kakšen komentar in na njenem obrazku se pokaže nasmešek, posledično se dobro počutim tudi jaz, saj se je model, ki sva ga začela uporabljati po lanskem dopustu v Sloveniji, pokazal kot uspešen in učinkovit. Tako se moja devetletna hčerkica dvakrat tedensko uči slovenščino, hkrati pa enako počneva tudi pri učenju bosanskega jezika. Ker se iz službe vrnem domov po navadi šele ob 19. uri, najin enostavni jezikovni tečaj poteka predvsem v večernih urah in za konec tedna. Včasih se mi zapirajo oči, ko to počneva, ampak s pomočjo kave in vztrajnosti nadaljujeva s korakanjem skozi včasih ugrezajoča se tla. Z otrokoma se pogovarjava v različnih jezikih, sinčka pa prav tako dodatno spodbujamo, da na youtubu gleda risanke s sinhronizacijo v slovenskem jeziku. Ubogi včasih zgreši in gleda risanko v poljščini, preden ga usmerimo nazaj k slovenščini.