Nova nemška vlada, sidro politične stabilnosti z negotovim garancijskim rokom

V preddverju poslopja, ki nosi ime Willyja Brandta, moža, ki je skoraj četrt stoletja vodil nemško socialdemokracijo, bil pet let nemški kancler in dobil mirovno Nobelovo nagrado za svojo vzhodno politiko, zgodaj dopoldne ob objavi izida glasovanja o koalicijski pogodbi s konservativci ni nihče zaploskal. Kakšnih sto, morda nekaj deset več članov stranke, ki so vso noč preverjali pristnost glasovnic in preštevali glasove, je molče sprejelo objavo odločitve članstva SPD, da z dvotretjinsko večino podpre vstop v koalicijsko vlado Angele Merkel. Zaploskali so le, ko se jim je predsednik mandatno-overilne komisije zahvalil za celonočno delo.