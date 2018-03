Pa se država in njeni odseki za turizem res trudijo? Težko je oceniti, ampak prejšnji teden so narodnozabavni minister Zdravko Počivalšek in njegovi anonimni svetovalci spet dobili klofuto iz Hrvaške. Francoski ocenjevalci kulinaričnega vodiča Michelin so sosedom podelili še dve zvezdici, tokrat za restavraciji Pelegrini v Šibeniku in 360° v Dubrovniku, hkrati pa so pomembni Francozi na desetine gostiln od Istre do Iloka ocenili za vredne obiska. Michelinove ocene je seveda zagotovila in plačala država Hrvaška, pri nas pa so duhoviti Počivalškovi delavci pred časom izjavili, da