Samsung je zelo suvereno zakorakal v leto 2018. Utrdili so se na dveh močnih frontah: v premijskem razredu so čisto nedavno predstavili modela galaxy s9 in s9 plus, v srednjem razredu pa model galaxy a8. Serija a je sicer nastala že leta 2014, vendar je šele nedavno z zadnjimi modeli začela zbujati pozornost javnosti. Gre namreč za mobilne telefone, ki jih ponujajo za zmerno ceno. Podobnega recepta se drži tudi najnovejša različica a8.

Cena telefona se pri nas giblje okrog 500 evrov, kar je dobrih tristo manj, kolikor je treba odšteti za najnovejši galaxy s9. Kljub nižjemu cenovnemu razredu telefonu res ne manjka veliko, da bi ga uvrstili v premijski razred. V prvi vrsti deluje zelo dobro in odzivno, za kar skrbi dovolj delovnega spomina (4 gigabajte) in zmogljiv procesor exynos 2,2.

Kakovosten zaslon Telefon ima velik, 5,6-palčni zaslon, ki ga podpira kakovostna tehnologija AMOLED, ki omogoča ločljivost 1080 x 2220 točk, 440 PPI (za primerjavo: galaxy s9 ponuja ločljivost zaslona 1440 x 2960 570 PPI). Naprava je že na daleč videti zelo premijsko, k čemer pripomorejo minimalni robovi ob zaslonu in mešanica stekla ter aluminija na ohišju. Galaxy a8 ima za razliko od večine Samsungovih telefonov čitalec prstnih odtisov na zadnji strani, kar je pohvalno, vendar je čitalec tudi edina stvar, ki jo moramo pograjati. Vsaj na testnem modelu ta ni bil najbolj zanesljiv za odklepanje naprave. Uporabnik ima s tem telefonom na voljo 32 gigabajtov vgrajenega spomina, lahko pa si ga poveča tudi z dodatnimi spominskimi sd karticami. Naprava se hitro polni po usb-c reži in na dnu ohišja ohranja režo za slušalke. Napravo pred vdorom vlage in prahu ščiti še certifikat IP68.