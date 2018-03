Slovenski smučarski skakalci so bili z izjemo enajstouvrščenega Jerneja Damjana nekonkurenčni v Lahtiju. Prva posamična preizkušnja po olimpijskih igrah v Pjongčangu se je na Finskem najbolje izšla za poljskega asa Kamila Stocha, ki je z novo zmago povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Šesto mesto slovenska realnost

Slovenija je bila daleč od vrha že na sobotni moštveni tekmi, ki jo je v postavi Anže Lanišek, Nejc Dežman, Tilen Bartol in Jernej Damjan sklenila na skromnem šestem mestu. Slavili so Nemci, ki so ugnali Poljake in Norvežane. »Šesto mesto je realno. Fantje so naredili nekaj napak, za vidnejši dosežek bi jim moralo uspeti vseh osem skokov,« je komentiral Nejc Frank, ki je na Finskem opravljal naloge glavnega trenerja ob odsotnosti obolelega Gorana Janusa. V Lahti, kjer slovenski skakalci praviloma ne uspejo prikazati optimalnih predstav, ni odpotoval niti Peter Prevc, ki se v Kranju pripravlja na pester zaključek sezone.

Danes je bil brez konkurence Kamil Stoch, ki je izvrstno izkoristil spodrsljaj najbližjega zasledovalca Richarda Freitaga. Nemec se je uvrstil šele na petnajsto mesto. Od slovenskih tekmovalcev se je smejalo le Jerneju Damjanu z enajstega mesta, medtem ko je bil Tilen Bartol z bolečinami v kolenu trideseti. Daleč od finalne serije so bili Anže Lanišek, Nejc Dežman in Domen Prevc. »Če sem prav izračunal, je enajsto mesto moj največji uspeh v Lahtiju, zaradi česar sem izredno zadovoljen. V finalni seriji me je pri doskoku malo zakrivilo. Če ne bi naredil te napake, bi ujel najboljšo deseterico,« je dejal Jernej Damjan, ki je imel težave pred poskusno serijo. Ker mu je počil zatič, je moral peš z vrha skakalnice.

Karavana v svetovnem pokalu se bo ob koncu tedna preselila v Oslo, kjer se bo začela norveška turneja. Tekmovalci se bodo pred finalom v Planici pomerili na štirih prizoriščih, kjer jih čaka šest tekem. »Turneja bo zelo naporna. Izvedeli smo, da bo logistika boljša kot lani, ko smo naredili nekaj neumnosti s časovnico,« je povedal Nejc Frank. Strokovno vodstvo bo slovenske potnike na Norveško določilo jutri.