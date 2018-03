Celjani so kljub zmagi v prejšnjem krogu proti danskemu Aalborgu v Zlatorogu (32:28) že pred današnjim gostovanjem ob Blatnem jezeru ostali brez osmine finala, kajti Meškov Brest je doma presenetljivo premagal Paris St. Germain (29:28). Pivovarji so tako že četrto sezono zapored ostali brez igranja med elitno šestnajsterico, zato bo zanje tekma v Veszpremu zgolj prestižnega pomena, precej pomembnejša bo za Madžare. Z zmago bi si namreč dokončno zagotovili drugo mesto v skupini B in lažjega nasprotnika v osmini finala, poraz proti Slovencem pa bi ekipo trenerja Ljubomirja Vranješa, za katero igra sedem nekdanjih članov Celja (Marguč, Blagotinšek, Gajić, Alilović, Terzić, Sulić, Lekai), lahko potisnil celo na četrto.

Mlakarjevo slovo od Evrope

Čeprav je zaradi poškodbe odigral le deset tekem v ligi prvakov, je Žiga Mlakar z 48 goli prvi celjski strelec v tem tekmovanju. V prvem krogu septembra lani je Veszpremu nasul osem golov, a so 25-kratni državni in 26-kratni pokalni prvaki Madžarske vseeno zmagali s kar 39:31. Z Veszpremom imajo Celjani katastrofalno statistiko: na 15 tekmah so 13-krat izgubili ter po enkrat remizirali in zmagali (oboje leta 2007). Pred poslovilno evropsko tekmo v celjskem dresu – po sezoni odhaja v poljsko Wislo – Žiga Mlakar pravi: »Na zadnji tekmi želim, skupaj s soigralci, znova dati vse od sebe, da dosežemo odličen izid in se dostojno poslovimo od lige prvakov. Čeprav nam tekma v tekmovalnem smislu ne pomeni nič in ne prinaša ničesar, to ne spreminja naše stalne prakse, da gremo na vsaki tekmi na zmago.«

Medtem ko lahko Celjani igrajo neobremenjeno in sproščeno, saj nimajo česa izgubiti, je vložek Krima Mercatorja proti Rostovu zelo velik. Glede na vrstni red v skupini 1 dva kroga pred koncem (Györ 12, Bukarešta in Rostov po 11, Nyköbing in Krim po 5, Midtjylland 4), je jasno, da je vodilni trojec že v četrtfinalu, za četrto mesto, ki kot zadnje še pelje med osem najboljših v Evropi, pa so v boju preostali trije klubi. Krim ni v najboljšem položaju in ni odvisen samo od sebe, kajti na medsebojnih tekmah je slabši od Nyköbinga, zato mora na zadnjih dveh tekmah proti Rostovu in Györu osvojiti točko več od Dank, ki danes gostijo Györ, za konec pa gostujejo pri Midtjyllandu.

V Krimovem taboru se zavedajo, da morebiti tudi dve zmagi ne bosta dovolj za četrtfinale, če tudi Nyköbing dvakrat zmaga. Čeprav je proti Rostovu pred mesecem v Rusiji izgubil z 22:29, teden dni kasneje pa v Ljubljani še huje proti Györu z 21:32, je Krimov trener Uroš Bregar optimist: »Na zadnji tekmi proti Midtjyllandu na Danskem smo remizirali, zaradi prikazane igre sem ponosen na dekleta in se veselim obračuna z Rostovom, proti kateremu bomo pokazali še boljšo. Verjamem, da lahko tako Rostovu kot Györu zagrenimo življenje.«