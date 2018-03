Dinamičen in prostoren manjši brat

Jaguar je tudi v Sloveniji začel prodajati svojega zanimivega manjšega športnega terenca E-pace. Ta dinamični SUV so zasnovali z željo poudariti dinamiko, vozne lastnosti, uporabnost in predvsem videz, glede na videno pa je njihovim inženirjem to popolnoma uspelo. Všečni E-pace se v marsičem zgleduje po modelu F-type, tako po oblikovnih potezah pri zunanjosti kot v notranjosti. Je sicer manjši brat modela F-pace, ki na 4,4 metra dolžine ponuja udobno in prostorno notranjost, prtljažnik pa premore od 577 do 1234 litrov prostornine. Nastal je na enaki platformi kot land rover evoque, izdelujejo pa ga v Avstriji v Gradcu pri Magni Steyer. E-pace je na voljo s po moči tremi različnimi dizelskimi in dvema bencinskima motorjema: prvi imajo 150, 180 ali 240 konjev (103, 132 in 176 kilovatov), drugi pa 250 ali 300 KM (184 ali 221 kW). Pri prenosu moči je na voljo ročni menjalnik s šestimi ali samodejni z devetimi prestavami, pogon je speljan tako na sprednji kolesni par kot tudi na vsa štiri kolesa, pri čemer je pogon AWD serijski del opreme za vse motorje, le za najšibkejša dizelska je na voljo s sprednjim pogonom. E-pace kupcem ponujajo s štirimi bogatimi paketi opreme, najpogostejša izbira slovenskih kupcev naj bi bil 180-konjski dizel, vsaj tako govorijo prva naročila, na leto pa naj bi kupca našlo od 40 do 50 teh jaguarjev. Osnovna cena znaša 33.416 evrov. az