Škoda bo tudi v celoti poravnana, so za STA pojasnili v Družbi za avtoceste v RS (Dars), kjer dogodek obžalujejo. Na policiji o dogodku niso bili obveščeni.

Na Darsu so sicer navedli, da so mrežni paneli proti padanju predmetov ali snega pri izvajanju zimske službe na obnovljenem viaduktu Ravbarkomanda, torej v smeri Postojne, postavljeni na območju, kjer pod viaduktom potekata cesta in železnica. Območje zaščite je opredeljeno v projektu za izvedbo rehabilitacija viadukta, rešitve pa je potrdila tudi presoja skladno s pravilnikom o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest.

V času uporabe ceste na tem območju so na Darsu sicer že sami opazili, da je mogoče to rešitev izboljšati, zato že potekajo vse aktivnosti, da se ob ustreznih vremenskih pogojih namestijo dodatni zaščitni mrežni paneli. Kot so dodali, se v teh dneh soočajo z ekstremnimi vremenski pogoji, kjer sneg ob pluženju zmrzuje in se ustvarjajo ledene kepe, ki odletijo tudi v precej nepredvidljivo smer.

Upamo, da bodo dodatni snežni paneli takšne dogodke v celoti preprečili. Kot so napovedali, bo tudi zaščita viadukta v smeri Ljubljane, ki ga bodo obnovili v letošnji gradbeni sezoni, obsežnejša. Zaščito z mrežo na Darsu sicer izvajajo na območjih, kjer je spodaj cesta ali železnica. Na avtocestah in hitrih cestah imajo tako mrežno zaščito na vseh nadvozih in viaduktih, kjer je spodaj prometnica.