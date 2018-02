Na Komunalnem podjetju Ljubljana (KPL), ki skrbi za zimsko službo v Ljubljani, so opozorila vremenoslovcev vzeli resno in so bili na današnje sneženje pripravljeni. Vodja posipavanja na KPL Enver Kerič je povedal, da so njihovi delavci na teren odšli ob 7. uri zjutraj. Dokler bo snežilo, bodo nadaljevali s pluženjem, je dodal. »Zjutraj smo šli na teren s 34 posipalci. Med 10. in 11. uro je šlo na ceste še 90 plugov. Najprej so se lotili pluženja cest prve in druge prioritete,« je povedal Kerič. Okoli 13. ure bodo na teren poslali tudi ročne skupine, ki bodo danes in jutri čistile pločnike po mestu.

Na štajerski avtocesti v predoru Podmilj proti Ljubljani zaprt le še vozni vozni pas Zaradi prometne nesreče je bila zaprta avtocesta med priključkoma Trojane in Blagovica proti Ljubljani, zdaj ni prevozen le še vozni pas. Osebna vozila lahko uporabijo vzporedno cesto, navajajo na spletni strani prometno-informacijskega centra.

Na odseku dolenjske avtoceste na višnjegorskem klancu zastoj Dolenjska avtocesta med Grosupljem in Višnjo Goro proti Novemu mestu je zaradi sneženja in nastajajočih ledenih plošč zaprta. Policijo so o zastoju obvestili nekaj po 10. uri. Zaradi omenjenega zastoja na ljubljanski južni obvoznici na počivališču Barje in pred priključkom Grosuplje-vzhod izločajo tovorna vozila proti Dolenjski. Na PU Ljubljana so povedali, da na navedenem avtocestnem odseku prihaja do zdrsov vozil, na cestišču, kjer zaradi sneženja nastajajo ledene plošče, pa drsi. Primorska avtocesta, ki je bila med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra zaprta zaradi zdrsa tovornega vozila, je ponovno prevozna. Zaradi zdrsa tovornega vozila je bila zaprta hitra cesta med Vipavo in cestninsko postajo Nanos v smeri Razdrtega, ki je sedaj že odprta.

Zapeljala s ceste in se prevrnila na streho Okoli šeste ure zjutraj se je med Bohinjsko Bistrico in Brodom pripetila prometna nesreča, v kateri je voznica z osebnim avtomobilom zapeljala s ceste in se prevrnila na streho. Na cesti je bil voden sneg, voznica pa je nadzor nad vozilom izgubila med vožnjo skozi ovinek. Iz policije so sporočili, da voden sneg oziroma plundra na cesti bistveno podaljšujeta pot ustavljanja, opozarjajo pa še na možen nastanek ledenih plošč. V višjeležečih delih Gorenjske je že v četrtek in ponoči zapadlo precej snega. Po podatkih Agencije RS za okolje je na Voglu v zadnjih 24. urah zapadlo 70 centimetrov, v Ratečah pa 26 centimetrov snega. V nižjeležečih delih je zaenkrat snega le nekaj centimetrov.

Zaradi sneženja iz prometa že izločajo tovorna vozila Zaradi močnega sneženja je promet po večjem delu Slovenije upočasnjen. Na cestah so plužno-posipne skupine, promet ovira tudi več prometnih nesreč. Začelo se je izločanje tovornih vozil iz prometa, ponekod na Gorenjskem so obvezne verige. Pristojni voznike pozivajo, naj vozijo previdno. Po trenutnih podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste poteka izločanje tovornih vozil na primorski avtocesti pred počivališčem Povir in pred počivališčem Ravne proti Ljubljani. Prav tako tovorna vozila izločajo pred priključkom Grosuplje vzhod proti Dolenjski. Promet je prepovedan za priklopnike in polpriklopnike na cestah Črni Vrh-Col in Spodnja Idrija-Godovič. Za vsa tovorna vozila je prepovedan promet na cesti Hrastnik-Marno-Rimske Toplice. Za tovorna vozila nad 7,5 tone pa na cesta Škofljica-Rašica-Žlebič, Velenje-Slovenj Gradec in na hrvaški strani mejnega prehoda Babno Polje. Na cesti Maribor-Dravograd je zaradi snega na cestišču prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike, namenjene na Koroško. Verige so obvezne na cestah proti Pokljuki ter na cestah Podrošt-Sorica-Bohinjska Bistrica in Petrovo-Brdo Sorica-Bohinjska Bistrica ter čez prelaze Ljubelj, Jezersko in Korensko Sedlo.

Prihaja do zamud avtobusov, dolgih do ene ure Obilno sneženje je povzročilo kar nekaj nevšečnosti tudi rednim avtobusnim linijam in v letalskemu prometu. Avtobusi imajo največ težav na Gorenjskem, Dolenjskem in Primorskem. Na Avtobusni postaji Ljubljana so pojasnili, da prihaja do zamud avtobusov, dolgih med pol in eno uro. V letalskem prometu je bil do sedaj odpovedan en let, in sicer na liniji Ljubljana - Stansted, prevoznika easyJet. Kot so pojasnili na Slovenskih železnicah, na železniški infrastrukturi trenutno nimajo nobenih težav. Zamude pri posameznih vlakih pa so lahko od 10 do 20 minut.

Največ snega na Gorenjskem in Notranjskem Največ snega bo zapadlo na Gorenjskem in ponekod na Notranjskem, več kot 40 centimetrov. V večjem delu osrednje Slovenije naj bi zapadlo več kot 25 centimetrov, so napovedali na Agenciji RS za okolje. V Ljubljani je do 15.30 zapadlo do približno 20 centimetrov snega, deset centimetrov debelejša snežna odeja pa je prekrila bližnjo Vrhniko. Kot kažejo podatki Arsa, je tudi na območju Logatca, Kočevja in Cerkniškega jezera zapadlo skoraj 30 centimetrov snega, v Velikih Laščah pa 44 centimetrov. Snežna pošiljka pa ni bila tako obilna v severovzhodni Sloveniji. V Murski Soboti so snežinke naletavale med dežjem, a jih je bilo premalo, da bi pobelile pokrajino, so za STA pojasnili na Arsu. Okoli pet centimetrov snega je do 15.30 zapadlo v Mariboru, trije na Ptuju, Mežico pa je prekrilo 18 centimetrov snega. Približno 20 centimetrov ga je zapadlo tudi v Novem mestu. Na Voglu je snežna odeja debela 286 centimetrov, na Zelenici 256 centimetrov in na Krvavcu 146 centimetrov. V gorah je danes sicer zapadlo od 20 do okoli 70 centimetra snega. Največ novega snega je v Julijskih Alpah, najmanj pa v vzhodnih Karavankah in na Pohorju. Tam je do danes zjutraj zapadlo od 20 do 30 centimetrov snega. Novi sneg je nestabilen, rahel in mehak. Veliko je zametov, na vetru izpostavljenih legah pa je novi sneg marsikje spihan do podlage, ki je trda in tudi poledenela. Razmere se zaradi sneženja še spreminjajo.

Obilna snežna pošiljka tudi na jugu Avstrije O obilnem sneženju danes poročajo tudi z juga Avstrije. Največja nova pošiljka snega bo sicer za gore na jugu države. Z avstrijske Koroške zaradi snega že poročajo o prvih težavah v prometu. Zaradi tovornjakov, ki sta obtičala na cesti, je oviran promet tako na južni avtocesti A2 v bližini Celovca kot na turski avtocesti A10 v bližini Beljaka. Za Korensko sedlo je obvezna uporaba verig, enako velja tudi za vse visokoležeče ceste ter prelaza Ljubelj in Kačjak. Čez dan se bodo po napovedih avstrijskega avtomobilističnega kluba razmere izboljšale.

Na Hrvaškem opozorila pred poslabšanjem vremenskih razmer Na Hrvaškem danes sneži ponekod v severozahodnem delu države, drugod večinoma dežuje, posebej ob obali. Hrvaški hidrometeorološki zavod je razglasil oranžni alarm za območji Gospića in Reke zaradi nevarnosti obilnih padavin, v severni Dalmaciji in na Primorju velja rdeči alarm zaradi močnega vetra. Rdeči alarm zaradi vetra so razglasili za območje Velebitskega kanala. Slabo vreme zaenkrat ne ovira prometa.