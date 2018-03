Janežič je v skupini prehitel tudi Javona Francisa, člana srebrnih jamajških štafet predlani na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru in leta 2013 na SP v Moskvi. Ta je bil drugi s 46,87 in se je s tem kot zadnji v skupini po mestih neposredno uvrstil v polfinale. Francis je bil tudi edini v skupni, ki ima boljši osebni dosežek (45,97) od državnega rekorda Janežiča (46,02). Skupno šesti čas je z drugim mestom v zadnji, šesti skupini, dosegel branilec naslova Čeh Pavel Maslak (46,80).

»Mogoče sem se celo malo lažje uvrstil v drugi krog, kot sem pričakoval. Dokazal sem, kot že vso sezono, da sodim med najboljše na svetu. To je bil na SP sicer le prvi korak. Načrtoval sem, da se bom uvrstil naprej po mestih, brez tveganja. Želel sem si priboriti prvo pozicijo po prvem krogu, to mi je uspelo in sem nadaljeval v svojem ritmu ter brez težav prišel do zmage. Ko sem bil enkrat na prvem mestu, sem vedel, da ne more nihče več mimo. Malo me je skrbelo prvih 200 m, kot vso sezono. Bil pa sem na šesti progi, ki je višje od drugih, in sem vedel, da bom lažje 'pikiral' na prvo mesto, ko so me tekmeci ob koncu prvega kroga lovili. Malo sem se pri tem še zagradil in nato je šlo brez težav do konca. Sedaj se moram le še regenerirati, ker sta dve tekmi v enem dnevu; izkoristiti moram vse pripomočke, ki jih imamo s seboj, ter trenerja Roka Predaniča in fizioterapevta Khalida Nasifa,« je bil z nastopom zadovoljen Janežič.

Anita Horvat je v kvalifikacijah na 400 m v četrti skupini zasedla zadnje mesto in se s časom 53,52 ni uvrstila v nadaljnje tekmovanje. Danes zvečer bodo ob 22.06 pripravili moško polfinale na 400 m, finalna tekma za atlete pa bo v soboto ob 22.20.