V Birminghamu bodo od četrtka do nedelje zbrani najboljši atleti in atletinje, ki se bodo merili na svetovnem dvoranskem prvenstvu. Izmed Slovencev sta norme izpolnila le dva, ki imata skupno točko – vadita pod taktirko istega trenerja, nekdanjega sprinterja Roka Predaniča. To sta 22-letni Luka Janežič in 21-letna Anita Horvat. Oba bosta v Angliji tekmovala na 400 m.

Luka Janežič nadaljuje izboljševanje osebnih in državnih rekordov. Tako je bilo tudi v dvoranski sezoni, ko je državni rekord na 400 m spustil do meje 46,02. Vodičan je tekmoval na najmočnejših dvoranskih mitingih, kjer je premagal uveljavljena imena svetovne atletike, tudi nekdanjega svetovnega dvoranskega prvaka Čeha Pavla Maslaka. Na generalki pred vrhuncem sezone je bil Janežič v teku na 400 m s časom 46,29 v Glasgowu drugi. Premagal ga je Američan Fred Kerley (45,86).

Prvič je Luka Janežič tekmoval na dvoranskem SP pred dvema letoma v Portlandu, kjer je v kvalifikacijah dosegel deveti čas, v polfinalu pa je bil zaradi prestopa diskvalificiran. »Glede na to, da sem predlani že tekmoval v polfinalu, se spodobi, da imam višje cilje. Imam lepo rezultatsko osnovo, da lahko odpotujem optimistično,« je napovedal Luka Janežič, ki se je trikrat v sezoni približal meji 46 sekund, saj je dosegel čase 46,02, 46,03 in 46,07. Če mu bo podvig uspel v Birminghamu, bo lahko izpolnil cilj.

Odlično dvoransko sezono ima za seboj tudi Anita Horvat. Januarja je na Dunaju v teku na 400 m s časom 52,24 krepko izboljšala državni rekord, ki je bil dolgo v lasti Brigite Langerholc (52,81). Osmega februarja je v Madridu tekla še dve stotinki hitreje. Odlično je nadaljevala dvoransko sezono ter jo zaključila s tretjim mestom v skupnem seštevku vseh mednarodnih mitingov. Na generalki v Glasgowu je bila s časom 52,76 peta. »Zadnji nastop pred svetovnim prvenstvom se mi ni najbolje posrečil. Nisem si mislila, da mi je bolezen vzela toliko moči. Poleg tega smo se v Glasgowu veliko prerivale, tako da nisem imela svojega ritma,« je opisala Anita Horvat.

Njena izjava kaže, kako se lahko apetiti športnika zelo hitro dvignejo, saj pred začetkom dvoranske sezone ni pričakovala, da bo dosegala tako dobre čase in tekmovala na največjih mitingih. »Veseli me, da sem tudi na največjih mitingih dokazovala, da se lahko merim z najboljšimi atletinjami ter da sem lahko v ospredju. Takšna popotnica je pred svetovnim prvenstvom zelo lepa,« je dejala Anita Horvat. Najboljši dvoranski čas v tej sezoni je v teku na 400 m dosegla Američanka Courtney Okolo (51,16), slovenska atletinja pa je z dosežkom 52,22 deseta.

Slovenija je doslej na dvoranskih svetovnih prvenstvih osvojila štiri kolajne. Svetovni podprvakinji sta bili leta 1995 Britta Bilač v skoku v višino in Jolanda Čeplak leta 2004 v teku na 800 m. Tretje mesto sta osvojili Brigita Bukovec leta 1995 na 60 m ovire in Marija Šestak leta 2008 v Valencii. Šestakova bo letos v Birminghamu prejela srebrno kolajno, saj so Grkinji Hrisopiji Deveci zaradi pozitivnega dopinškega testa odvzeli kolajno iz Valencie.