Priznanje za najboljšega trenerja je prejel Rok Predanič, ki med drugim trenira Janežiča in Anito Horvat. Najboljši klub je bil ponovno ljubljanski Mass, častni član AZS pa je postal Gabrijel Ambrožič za uspešno vsestransko strokovno in organizacijsko delo. na volilnem kongresu Združenja atletskih trenerjev Slovenije (ZATS) je bil za predsednika izvoljen Uroš Verhovnik.

Med atleti je v točkovanju za najboljšega v državi Janežič dobil 274 točk, Renner 164, tretjeuvrščeni Žan Rudolf (Mass) pa 75; omenjena trojica je bila na najvišjih treh mestih že lani in predlani. Ratejeva je prejela 221 točk, Agata Zupin na drugem mestu 142, Maruša Černjul na tretjem pa 94.

Janežič je bil prvi tudi med mlajšimi člani (283), med mlajšimi članicami pa je slavila Anita Horvat (248). V konkurenci starejših mladincev sta bila najboljša Rok Renner (191) in Agata Zupin (281), med mlajšimi mladinci Gregor Grahovac (204) in Tami Ščančar (211), med pionirji pa Filip Dominkovič (203) in Zala Istenič (239).

Podelili so tudi plakete, zlato je dobil Dušan Papež za delo v gorskih tekih, bronaste pa Erika Pirnat, Agata Zupin in Mitja Kordež. Za dosežke na EP veteranov sta priznanji dobili Marjeta Čad (bron, višina) in Marko Božiček (zlato na 100 m ovire in srebro na 400 m ovire). Konjiški maraton je bil nagrajen za peto organizacijo tekmovanja.