99-letni George Corones, ki bo aprila dopolnil sto let in se tako že uvršča v starostno skupino tekmovalcev med 100 in 104 leta, je na tekmovanju na Zlati obali v Queenslandu 50 metrov premagal v nekaj več kot 56 sekundah in tako za kar 35 sekund izboljšal prejšnji rekord iz leta 2014, ki ga je postavil britanski plavalec John Harrison. »Prav zadovoljen sem,« je Corones za BBC komentiral velik uspeh. Čeprav je bil edini tekmovalec v svoji kategoriji, sta »zmaga« oziroma postavitev rekorda vseeno izjemna. S tribun so ga celotno plavanje spremljali huronski vzkliki občinstva, ki so ga dodatno motivirali.

Skorajšnji stoletnik se je s plavanjem ukvarjal že v mladosti, v vodo pa se je vrnil pred dvema desetletjema. »Plavanje sem opustil ob začetku druge svetovne vojne, k njemu pa sem se vrnil šele po upokojitvi, saj je to odličen način za rekreacijo,« je pojasnil za BBC in povedal, da trenira trikrat na teden. »Pri teh letih se hitreje utrudiš, a če si vztrajen in treniraš v mejah sposobnosti, je nagrada neverjetna,« je dodal.

V soboto zvečer ga čaka še en podvig – plavanje na 100 metrov v prostem slogu, kjer bo skušal podreti rekord Harrisona pri 03:23.10. »Nisem mlad, a se že zelo veselim tega plavanja. Prepričan sem, da bom dobro opravil,« je napovedal. Splošni svetovni rekord v prostem slogu na 50 metrov sicer znaša 20 sekund in 91 stotink, leta 2009 pa ga je postavil Brazilec Cesar Cielo.