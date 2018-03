Dogodek »Reci vau kot Owen Wilson« v Melbournu je organiziral Nicolas Zoumboulis, ki je za časnik Independent pojasnil, da je želel v svet poslati zgolj nekaj pozitivne energije, ki jo sicer tudi igralec sam večkrat omenja. »V teh časih lahko nekaj tako norčavega kot je skupinski izrek besede vau ustvari veliko pozitivnega. Ljudi bi rad spomnil, da je svet lep in da smo lahko srečni, da živimo v njem,« je dodal. Na spletu so se po dogodku pojavili številni posnetki.

Hundreds gathered in Australia to say Owen Wilson's iconic "wow" in unison pic.twitter.com/GzbD1JNeAt