Rezultatska popotnica slovenske moške alpske smučarske reprezentance v tehničnih disciplinah pred 57. Pokalom Vitranc je odlična. Četrto mesto Žana Kranjca z olimpijskega veleslaloma odmeva, na prvi poolimpijski tekmi pa bo imel Vodičan priložnost, da se maščuje Avstrijcu Marcelu Hirscherju, Norvežanu Henriku Kristoffersenu in Francozu Alexisu Pinturaultu, ki so bili od njega hitrejši v Pjongčangu. Najboljši slovenski veleslalomist bo v Podkorenu prvič nosil startno številko med elitno sedmerico, kamor je napredoval po četrtem mestu v Pjongčangu, ki mu je prineslo velik zbir točk v razvrstitvi discipline, v kateri je napredoval na sedmo mesto.

Slovenska reprezentanca se je danes predstavila v Gozdu - Martuljku, kjer ima po novem izhodiščno bazo za tekme v Podkorenu, potem ko je dolgoletna baza nad jezerom Jasna zamenjala lastnika. V slovenski reprezentanci je precej novih obrazov, kar je posledica dejstva, da je luknja med Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom, ki redno tekmujeta na tekmah svetovnega pokala, ter preostalimi slovenskimi alpskimi smučarji zelo velika. Občasno se tekmam najvišjega ranga priključi Žan Grošelj, ki pa v 15 poskusih še ni osvojil nobene točke svetovnega pokala. Tudi na tekmah evropskega pokala se še ni uvrstil med najboljšo deseterico, pa je Grošelj kljub temu še vedno precej boljši od mlajših smučarjev. Na Pokalu Vitranc bodo tekmovali še Aljaž Dvornik, ki bo tako kot lani tekmoval v obeh disciplinah, ter debitanti Borut Božič, Matevž Rupnik in Žan Špilar. Zanimivo je, da bo Borut Božič prvi slovenski alpski smučar, ki bo tekmoval na Pokalu Vitranc, ki je rojen v tretjem tisočletju.

Medtem ko si glavni trener tehničnih disciplin v slovenski reprezentanci Klemen Bergant želi, da bi Žan Kranjec na sobotnem veleslalomu nosil startno številko 1, se s tem podatkom manj obremenjuje glavni slovenski up. »Startne številke od 1 do 7 so precej boljše od vseh, ki sem jih nosil do zdaj, zato se tokrat s številko ne obremenjujem. Ponosen sem, da sem med najboljšimi sedmimi veleslalomisti na svetu, kar bom skušal potrditi na domači tekmi. Tekma v Kranjski Gori mi nedvomno pomeni enega vrhuncev sezone, na katerem se bom skušal pokazati v najlepši luči,« pravi Žan Kranjec ter mlajšim reprezentančnim kolegom sporoča: »Svetujem vam, da nimate na startu prevelikih oči. Sprostite se in pokažite, kaj znate.«

Tako Kranjec kot Štefan Hadalin imata po prihodu iz Južne Koreje, kjer sta še v soboto tekmovala na ekipni tekmi, nekaj težav s prilagoditvijo na evropski čas, a v tem ne vidita težav. »V nasprotju z olimpijskimi prizorišči se tu na smučeh počutim precej bolje. V tej sezoni sem pokazal, da lahko tekmujem v obeh tehničnih disciplinah, kar bi rad dokazal pred domačimi navijači,« pravi Hadalin. Bergant dodaja, da bi bil zadovoljen, če bi Hadalina na obeh tekmah videl na drugi progi, za Kranjca pa bi bil uspeh, če bi se uvrstil med najboljšo veleslalomsko sedmerico. Tekmi na Pokalu Vitranc in čez dva tedna na finalu svetovnega pokala bosta zelo pomembni za Kranjca, saj bo skušal na veleslalomski lestvici napredovati med najboljšo peterico. Le v tem primeru bo v prihodnji sezoni zadržal mesto med najboljšo sedmerico, saj se bosta karavani priključila poškodovana Nemca Felix Neureuther in Stefan Luitz.

Spored 57. Pokala Vitranc Sobota, veleslalom za moške: prva proga ob 9.30, druga ob 12.30. Od Slovencev bodo tekmovali Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Žan Grošelj, Aljaž Dvornik in Borut Božič. Lani je bil najhitrejši Avstrijec Marcel Hirscher. Nedelja, slalom za moške: prva proga ob 9.30, druga ob 12.30. Od Slovencev bodo tekmovali Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Žan Grošelj, Aljaž Dvornik, Matevž Rupnik in Žan Špilar. Lani je zmagal Avstrijec Michael Matt.