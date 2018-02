Slovenska alpska smučarska ekipa v postavi Tina Robnik, Ana Bucik, Štefan Hadalin in Žan Kranjec je nastope na olimpijskih igrah končala s porazom v prvem krogu na ekipni tekmi. Švedi so bili močnejši s 3:1, a v slovenskem taboru niso bili pretirano razočarani, saj je Švedska veljala za favorita v tem paru. Edino slovensko točko je prispevala Robnikova, ki je premagala Anno Swen Larsson; ta je v zadnjem delu proge padla. »Bili smo blizu, tekmec je bil močan, a razlika ni bila velika. Škoda, ni se razpletlo po naših željah. Nimamo veliko priložnosti za takšne tekme, le Ana Bucik je že tekmovala na takšni tekmi. Jaz sem bila prvič na paralelnem smučanju. Uspelo se mi je osredotočiti samo na svojo vožnjo, nisem bila pozorna na svojo tekmico. Odmislila sem, da je nekdo še zraven,« je zanimivo preizkušnjo opisala Tina Robnik. Slovenci so pri izidu 1:1 še upali na morebitno presenečenje, a je preostala dva dvoboja dobila Švedska, sicer z majhno prednostjo. Najprej je Frida Hansdotter premagala Ano Bucik za 11 stotink, Mattias Hargin pa je bil od Štefana Hadalina boljši za sedem stotink.

S prikazanim sta bila zadovoljna tudi trenerja. Klemen Bergant je menil, da je bil nastop soliden: »Konfiguracija terena je lahka, tekmuješ neposredno s tekmecem, večji in težji tekmovalci imajo prednost. Tu je ogromno parametrov. Naša dva imata malo tekem, ker so to zaprti sistemi, kjer moraš biti med 12 najboljšimi, da prideš zraven. A tudi to je tekma za olimpijske kolajne in je ne smemo podcenjevati, tudi danes je treba vsem čestitati, ker bi se lahko hitro obrnilo tudi drugače.« Tudi Denis Šteharnik je ženski del nastopov na ekipni tekmi – slovenska dekleta imajo nekaj več izkušenj s paralelnimi preizkušnjami kot fantje – ocenil za dobro. Za postavo, v kateri je bila namesto Maruše Ferk Robnikova, se je odločil po internih izbirnih treningih dan pred tekmo. »Imeli smo težkega nasprotnika. A se jih nismo ustrašili, uprizorili smo eno boljših ekipnih tekem do zdaj. Pa tudi izbira tekmovalk, imeli smo tri v igri, je bila prava. Robnikova je pokazala dobro vožnjo, a je bil žal nasprotnik težak in se nam ni izšlo,« je dejal Denis Šteharnik. Na koncu je zmago slavila Švica (Denise Feierabend, Wendy Holdener, Daniel Yule, Ramon Zenhäusern), drugi so bili Avstrijci (Katharina Gallhuber, Katharina Liensberger, Michael Matt, Marco Schwarz), tretji pa Norvežani (Nina Haver-Löseth, Kristin Lysdahl, Sebastian Foss-Solevaag, Leif Krist). sta