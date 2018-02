Istrska supa

Potrebujemo en liter dobrega istrskega (ne kraškega) terana, 2 jušni žlici kakovostnega istrskega ekstra deviškega oljčnega olja, 2 jušni žlici sladkorja, ščep popra, domač rustikalni kruh.

Domači kruh narežemo na rezine, debele približno en centimeter, in jih močno popečemo (da robovi na nekaj mestih skoraj počrnijo) na pravem ognju (denimo v kaminu, še bolje na žaru z ogljem). Če nič od tega ni pri roki, si pomagamo z žarom v pečici, v skrajnem primeru z opekačem, ki je res izhod v sili. V glineni bokal vsujemo sladkor in poper ter dodamo olje. Vse skupaj zalijemo z nekoliko segretim vinom (v Istri bokal postavijo v bližino ognja) in dobro premešamo. Rezine kruha še vroče namočimo v vino in jih potopimo z žlico. Specialiteto tradicionalno postrežemo kar v skupnem bokalu, iz katerega se v dobri družbi zajema z žlico. V sodobnih različicah z začinjenim vinom prelijejo popečene rezine kruha v individualnih krožnikih ali skodelicah, kar jedi zagotovo odvzame nemalo čara.

Pred kratkim se je na vseistrskem Festivalu istarske supe v Rovinjskem Selu, s katerim skušajo jed oživiti, pojavila ideja, da bi specialiteto lahko na neki način nadgradili, reinterpretirali. Zgodilo se je namreč, da so šele po razglasitvi zmagovalne supe leta 2016 ugotovili, da je namesto sladkorja vsebovala med. Jez je popustil in zaživele so ideje o dodajanju cimeta, vanilje, namesto kruha so v vino začeli namakati popečeno rozinovo pogačo, paneton, dodajati so začeli različno žganje, likerje… Pred leti se je pojavila celo različica, ki je poleg tradicionalnih sestavin vključevala česen in parmezan. Baje je bila izjemno okusna, kar so potrdili celo nekateri ocenjevalci, ampak takoj se je pojavilo vprašanje na mestu: je to sploh še istrska supa? Odtlej na omenjenem festivalu strogo ločijo dve kategoriji: tradicionalna in kreativna istrska supa, tekmovati pa je mogoče v obeh kategorijah.