Na letališču v švicarski Ženevi so zaradi močnega sneženja davi odpovedali vse lete, iz Švice pa poročajo tudi o zamudah v železniškem prometu, poroča tiskovna agencija AFP.

Sneženje je davi ohromilo tudi Firence. V Toskani je ponoči zapadlo okoli pet centimetrov snega. Zaprte so vse šole in vrtci, regionalni železniški promet je ohromljen.

O močnem sneženju poročajo tudi iz Torina, Genove, Verone, Padove in Vicenze. V Apeninih, kjer je tudi v potresu uničeno mestece Amatrice, naj bi se živo srebro ponoči spustilo do minus 20 stopinj Celzija.

Hud mraz ogroža predvsem brezdomce. V več italijanskih mestih, med drugim v Rimu in Milanu, so zato zanje pripravili dodatna ležišča v nastanitvenih centrih.

Rdeči križ, ki je po vsej Evropi vzpostavil ekipe nujne pomoči ob mrazu, prebivalce opozarja, naj bodo pozorni, kaj se dogaja z njihovimi sorodniki in sosedi. »Že če samo potrkamo in vprašamo, če kaj potrebujejo, storimo veliko. Lahko celo rešimo življenje,« so poudarili.

V Srbiji in na Hrvaškem najbolj mrzlo jutro letos V Srbiji so danes zabeležili najhladnejše jutro to zimo. V Somboru in Sjenici so po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug izmerili minus 24 stopinj Celzija. Tudi na Hrvaškem je bilo današnje jutro najbolj mrzlo letos. Najnižjo temperaturo so namerili na skrajnem severovzhodu države v Belem Manastirju, kjer so termometri ob 7. uri pokazali minus 23 stopinj Celzija. V še nekaterih krajih v Slavoniji in Zagorju so se davi zbudili ob temperaturah pod minus 20 stopinj. Večina mest v notranjosti Hrvaške je danes zmrzovala pod minus 10 stopinjami. Na območju Osijeka, Zagreba in Karlovca so razglasili rdeči alarm zaradi nizkih temperatur. Pod ničlo je bilo tudi v mestih ob severni obali Jadrana, le nekaj stopinj plusa pa so namerili na območju Dubrovnika in južnodalmatinskih otokih. Na različnih koncih Hrvaške danes tudi sneži. Med drugim je pobeljen otok Hvar. Vremenoslovci za danes napovedujejo nove količine snega predvsem v gorah.

Velike težave v prometu v Veliki Britaniji V Veliki Britaniji sneg, led in močan veter že tretji dan zapored povzročajo velike težave v prometu. Številne ceste so bile zaprte, nekateri vozniki so morali noč preživeti v avtomobilih, odpovedani so bili številni vlaki po vsej državi. Predvsem na Škotskem je ponoči in davi življenje zaradi sneženja obstalo. Policija opozarja ljudi, naj se ne podajajo na pot, če ni nujno, zaprtih je več sto šol. Močno je snežilo tudi na severovzhodu Anglije, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na Otoku je močno moten tudi letalski promet. Letališči v Glasgowu in Edinburghu sta bili zjutraj zaprti, o številnih zamudah in odpovedih letov poročajo tudi z londonskega letališča Gatwick.