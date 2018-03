Ponoči bo na Primorskem sneg prehajal v dež, ponekod je možen pojav poledice in žleda. Ponekod v notranjosti Slovenije bo rahlo snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -4, ob morju in na Goriškem okoli 0 stopinj.

Tako kot že v sredo so se tudi današnje jutranje temperature gibale med minus 15 in minus 21 stopinj Celzija, na Primorskem pa so se spustile na minus osem do minus tri stopinje. Po napovedih meteorologov bodo tudi čez dan temperature predvsem v notranjosti še vztrajale pod lediščem.

Zelo mrzel zrak je Slovenijo in sosednje pokrajine dosegel v nedeljo, pred tem pa je državo že pobelil sneg. Znova bo lahko ponovno snežilo popoldne in zvečer. Rahlo sneženje je napovedano na jugu in zahodu države, po napovedih bo snežilo tudi ob morju.