Arktični mraz ali arktični zrak, kot različno poimenujejo vdor zračnih gmot s severa, nas je presenetil, po drugi strani pa se starejši spomnimo veliko nižjih zimskih temperatur, ki so bile še nedolgo nazaj nekaj povsem običajnega. Za našo rubriko smo izbrali nekaj rekordnih najnižjih temperatur, ki so jih izmerili po svetu, in nobenega dvoma ni, da se mraz, ki ga Evropa doživlja v zadnjih dneh, ne more primerjati s številkami pod ničlo, ki jih bomo danes pregledali. Mimogrede, najbolj mrzlo je bilo v Sloveniji februarja 1956 in januarja 1968, v Babnem Polju, ko so namerili –34,5 stopinje Celzija. Čez mejo se lahko pohvalijo s temperaturo 35,5 stopinje pod ničlo, ki so jo izmerili v Čakovcu.

Polarna postaja Vostok (Antarktika) –89,2 °C Neuradno je najhladnejši kraj na svetu v norveškem delu Antarktike, Dome Fuji, kjer so s pomočjo satelitskih merilcev temperature pred tremi leti namerili –91 °C. Ker pa take meritve in izračuni uradno ne veljajo, naj ugotovimo, da je bila najnižja temperatura, –89,2 °C, izmerjena 21. julija 1983 na ruski, pravzaprav sovjetski raziskovalni postaji Vostok (po naše Vzhod), ki leži na nadmorski višini 3488 metrov. To je temperatura, pri kateri vam bodo pljuča zmrznila le v nekaj minutah, tako da za potovanje v ta del sveta predlagamo januar, ko beležijo drugačne rekorde. Leta 2002 je bilo namreč na postaji izmerjenih le –12,2 °C. Topleje v zgodovini merjenj na tej postaji še ni bilo. Stavek ali dva o postaji. Sovjetske oblasti so jo postavile leta 1957, v času tako imenovane druge sovjetske odprave na Antarktiko, in leži nad istoimenskim jezerom, ki se skriva 4000 metrov pod ledeno površino oziroma 500 metrov pod ravnjo morske gladine. Jezero je dolgo 250 in široko 50 kilometrov.

Polarna postaja Amundsen–Scott (Antarktika) –82,8 °C Na južnem polu je ameriška vlada leta 1956 postavila bazo, ki so jo leta razvijali in v skladu z novimi dognanji tudi prenavljali. Raziskovalna postaja stoji na planoti, visoki 2835 metrov, z njo pa upravlja ameriški nacionalni antarktični program. Ko je v teh krajih topleje, je v bazi kakšnih 200 raziskovalcev, ko je hladneje, se število spusti na kakšnih 50. In ko je hladneje, je zelo hladno. Tako so 23. junija 1982 izmerili rekordnih –82,8 °C. Na postaji poteka tudi dogajanje v kriminalki Ledena smrt iz leta 2009.

Dome A (Antarktika) –82,5 °C Dome A ali Dome Argus je ledena gmota na Antarktiki, ki leži 1200 kilometrov v notranjosti celine. Pravijo, da bi to lahko bil najhladnejši del planeta, saj naj bi temperature padle pod 100 stopinj pod ničlo, a dokazov za to ni. Na mestu, kjer se led dviguje več kot 4000 metrov visoko in kjer je najbolj suh zrak na Zemlji, je bila najnižja temperatura izmerjena julija 2005, in sicer –82,5 °C. So pa to kraji, kjer zaradi odličnih razmer avstralski in kitajski sistemi merijo: hitrost vetra, temperaturo zraka in površine, atmosferski tlak, smer vetra, sončno sevanje… Verhojansk (Rusija) –67,8 °C Mesto globoko v Sibiriji je bilo ustanovljeno leta 1638 kot trdnjava, kot servis za izkoriščanje rudnikov zlata v bližini. Od leta 1860 naprej pa so v te kraje oblasti pošiljale politične nasprotnike. Prav lepo jim v teh krajih ni bilo, še posebej če vemo, da se temperatura kakih 2500 kilometrov od severnega pola ne dvigne nad ničlo od oktobra do aprila. Povprečna dnevna temperatura v januarju je okoli –46 °C, rekordna temperatura, skoraj –68 °C, pa je bila izmerjena 7. februarja 1892. Ko je najbolj mraz, se meščani bolj ali manj držijo doma.

Ojmjakon (Rusija) –67,8 °C Tudi v Ojmjakonu v Sibiriji, v azijskem delu Rusije, imajo samo pet mesecev, ko se povprečna temperatura dvigne nad ničlo. Krajani, kakšnih 500 jih je, ne priznavajo, da je Verhojansk najhladnejše mesto na svetu, ampak postrežejo s svojimi podatki o najnižji temperaturi, ki pa jih svetovni splet bojkotira. Kakorkoli, mesto, ki svoje turistične usluge v modernem času ponuja ekstremnim turistom, se lahko pohvali, da so najnižjo temperaturo, enako kot v Verhojansku, namerili 6. februarja 1933. Pri –50 °C zaprejo šole.

Polarna postaja North Ice (Grenlandija) –66,1 °C Temperatura, o kateri teče beseda, je bila izmerjena 9. januarja 1954, v času velike angleške odprave na Arktiko. Polarna postaja Severni led je bila namreč postavljena za odpravo z imenom British North Greenland Expedition, ki je v teh za življenje ne prav ugodnih krajih taborila od julija 1952 do avgusta 1954, pod vodstvom Jamesa Simpsona. Ime North Ice je sicer povezano z imenom angleške polarne postaje na Antarktiki – British South Ice, Britanski južni led. Domiselno, ni kaj.

Snag (Kanada) –63 °C Jukon je eno od treh kanadskih zveznih ozemelj. Najzahodnejše in najmanjše. Ime nosi po reki Jukon in se lahko pohvali z redko naseljenostjo ter z deli sveta, ki imajo izredno nizke temperature. Še posebej v vasi Snag, ki je imela nekoč vojaško letališče in kakšnih 10, mogoče 15 prebivalcev, bolj ali manj je šlo za osebje, ki je bilo povezano z vojaško bazo. Zdaj v tem kraju nihče več ne stanuje. Letališče so zaprli leta 1968, vasica pa je postala znana potem, da so 3. februarja 1947 izmerili najnižjo temperaturo v zgodovini Severne Amerike.

Prospect Creek (ZDA) –62,2 °C Na Aljaski je zelo mraz, kar ste lahko ugotovili tudi ob gledanju serije Severna obzorja, ki so jo sicer snemali v toplejšem Koloradu. Najnižjo temperaturo so izmerili v Prospect Creeku, 23. januarja 1971, in sicer 62,2 °C pod ničlo. Prospect Creek je bil bolj majhen, a nevaren kamp z umivalnicami za može, ki so polagali plinske cevi in iskali rudo. Zgodovina beleži, da je nekoč kamp napadel volk in enega rudarja ranil, potem so ga ustrelili. Je pa 50 kilometrov stran prvo pravo naselje – z neposrednim imenom Coldfoot (Mrzla noga).

Ust-Ščugor (Rusija) –58,1 °C Novoletno rajanje 31. decembra 1978 je bilo v Ust–Ščugorju še posebej zanimivo. V tem evropskem delu Rusije so namerili 58,1 °C pod ničlo. Gre torej za najnižjo temperaturo, ki je bila kadarkoli izmerjena v Evropi. Čeprav so, kar se našega kontinenta tiče, nizke temperature, več kot 50 stopinj pod ničlo, izmerili tudi na Švedskem, Finskem in Norveškem. Ust-Ščugor je sicer stara vasica ob reki Ščugor, ki je včasih veljala za pot med evropskim delom Rusije in Sibirijo. Trenutno tam živi 27 prebivalcev.