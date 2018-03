Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Italiji kandidira tudi šest pripadnikov slovenske narodne skupnosti, a večina brez pravih možnosti za izvolitev. Še največ jih ima Tatjana Rojc, ugledna literarna teoretičarka in lanska dobitnica zamejske zgodovinsko-literarne nagrade grofa Emila in grofice Janje Auersperg za monografijo Tako sem živel: stoletje Borisa Pahorja. V Furlaniji-Julijski krajini (FJK) kandidira za sedež v senatu na listi vladajočih demokratov, čeprav sicer ne pripada nobeni stranki. »Glede na to, da smo vse povojno obdobje in pred fašizmom vedno imeli svojega predstavnika v Rimu, se mi zdi, da bi bilo leta 2018 katastrofalno, če bi se temu odrekli zaradi naših delitev ali drugih kandidatur, ki nimajo možnosti za izvolitev,« je za slovensko tiskovno agencijo nedavno pojasnila kandidaturo na listi stranke, prek katere se je na zadnjih volitvah v zgornji dom parlamenta uvrstila zamejka Tamara Blažina, ki tokrat ne kandidira.

Rim dosegljiv le Rojčevi Na levosredinski listi Skupaj, a brez realnih možnosti za izvolitev, kandidirata dva tržaška Slovenca, deželni uradnik Giuseppe Prašel in podjetnik Franco Strain, prvi za poslanca, drugi za senatorja. Tudi levičarska lista Svobodni in enakopravni ima med kandidati za oba domova zamejska Slovenca Paola Vizintina in Fabrizia Dorbola, medtem ko še eno levo usmerjeno gibanje v FJK Oblast ljudstvu v poslansko zbornico kandidira Enrica Robazzo iz Gorice. Lani sprejeti volilni zakon vsebuje določila, ki naj bi olajšala izvolitev slovenskih kandidatov v rimski parlament, kot to nalaga zaščitni zakon za manjšine iz leta 2001. Vendar je vse odvisno od naklonjenosti glavnih italijanskih strank in določitve volilnih okrajev, od katere je odvisno razmerje med številom volilcev večinskega naroda in manjšine. Recipročnost stalnega predstavnika manjšine bi morala po mnenju Igorja Gabrovca, deželnega poslanca v FJK, ostati zahteva manjšine in matice, ne glede na to, da so evropske rešitve pri tem različne. Realisti pa kot glavni problem pri zagotavljanju slovenskega zastopstva v Rimu vidijo pomanjkanje ne toliko politične kot akcijske enotnosti manjšincev, ki na koncu razprši njihove volilne glasove.