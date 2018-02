V Rimu so potekali protesti proti rasizmu in neofašizmu, ki jih je soorganizirala vladajoča Demokratska stranka. Udeležila sta se jih tudi premier Paolo Gentiloni in nekdanji premier Matteo Renzi. Pred katedralo na glavnem trgu v Milanu se je pod vodstvom predsednika desne Lige Mattea Salvinija zbralo po podatkih policije od 15.000 do 20.000 ljudi, po podatkih Lige pa 50.000. Protestirali so proti nezakonitemu priseljevanju. Salvini je dejal, da si bo njegova stranka prizadevala predvsem za starejše ljudi, ki »so prisiljeni brskati po škatlah, ki jih odvržejo trgovine«, za delavce in male trgovce. Tržaški župan Roberto Dipiazza je odprl shod skrajno desničarske in neofašistične organizacije Nova sila in dejal, da je Trst »najbolj italijansko mesto«. Vodja stranke Naprej Italija in bivši premier Silvio Berlusconi pa je v nenavadnem dogodku pred tisoč pristaši dve uri govoril v dvorani gledališča v Milanu. Volitve bodo v nedeljo, kaže pa na zmago desne koalicije.