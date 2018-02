Dobro organizirano mednarodno kriminalno združbo, katere člani so se ukvarjali s preprodajo prepovedanih drog kokaina, metamfetamina, heroina, hašiša in konoplje, je sestavljalo 30 osumljencev, kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper pa so na podlagi prošnje italijanskih varnostnih organov sodelovali v preiskavi od avgusta. Preiskavo so kriminalisti izvajali na podlagi odredb koprskega okrožnega državnega tožilstva in okrožnega sodišča. V preiskavo so bili sicer vključeni tudi preiskovalni organi Hrvaške, BiH in Avstrije, so danes sporočili s koprske policijske uprave.

Kriminalna združba je z območja Bosne in Hercegovine po t. i. balkanski poti preko ozemlja Hrvaške in Slovenije tihotapila večje količine prepovedanih drog v Italijo. Prepovedane droge so tihotapili s pomočjo kurirjev, ki so drogo preko Slovenije pretihotapili v Italijo. Člani kriminalne združbe so ob tem za počitek večkrat uporabljali prenočišča na območju Ljubljane in slovenske obale, ozemlje Slovenije pa so uporabljali za njihova medsebojna srečanja, na katerih je večkrat prišlo do vnaprejšnjega plačila za prepovedane droge, dogovorov o kraju in času tihotapstva, nadaljnjem transportu ter prevzemu prepovedanih drog v Italiji.