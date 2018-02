Kot piše v članku, naj bi imeli slovaški politiki stike z italijanskimi poslovneži, slednji pa vezi z zloglasno mafijsko združbo N'drangheta.

»Dve osebi iz kroga blizu moškega, ki je prišel na Slovaško kot obtoženec mafijskega primera v Italiji, imata dnevni dostop do slovaškega premierja,« je v članku z naslovom »Italijanska mafija na Slovaškem. Njene lovke segajo v politiko" zapisal umorjeni novinar. Kot je še zapisal Kučiak, so Italijani, ki so imeli stike z mafijo, našli drugi dom na Slovaškem in začeli poslovati, dobivali subvencije, pridobivali sredstva iz EU skladov, ter še posebej zgradili odnose z vplivnimi ljudmi v politiki, celo s kabinetom slovaška vlade.

»V lasti so imeli ali še majo več deset podjetij. Njihovo premoženje je vredno na desetine milijonov evrov,« je še zapisal Kučiak.

Slovaški dnevnik Sme je v torek zvečer prvi objavil nekatere podrobnosti glede preiskave Kučiakove smrti. Po poročanju dnevnika naj bi Kučiak preiskoval tudi povezave med italijansko mafijo in svetovalko slovaškega premierja Roberta Fica Mario Troškovo.