V obrazložitvi zamenjave načelnika generalštaba SV Andreja Ostermana je ministrica za obrambo med drugim izjavila, da smo vojake po nepotrebnem izpostavili negativni oceni, česar si niso zaslužili. Da preudaren poveljnik pošilja vojake v boj, da zmagujejo. Da je bila storjena velika škoda za vojake. Osterman je po njenih besedah odredil preverjanje na Počku, čeprav je vedel, da bodo neuspešni.

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil RS je že nekaj let zapored obveščal javnost o negativni oceni SV. Zato pravim, da je bila negativna ocena zame pričakovana. V zvezi s tem preberem tudi predsednikov dvom o smiselnosti zamenjave načelnika generalštaba. Je ministrica za obrambo negirala mnenje predsednika republike, se nehote vprašam.

Strinjam se z izjavo ministrice za obrambo, da gredo vojaki v boj, da zmagajo. Poleg tega pa naj se vrnejo nazaj tudi živi in zdravi, je pozabila povedati. Sam vojske z negativno oceno ne bi pošiljal na nobeno bojišče, v Libanon, Afganistan.

Ne vemo, kakšni zakulisni boji so potekali, kako je načelnik opozarjal in moledoval za večja sredstva in kadrovske rešitve. Vse preveč se pogovarjamo o nekih bataljonih, brigadah, večnih patrijah, o nacionalni SV pa nič. Ali imamo sposobno obrambo države v tem nemirnem svetu, se sprašujem. Brez škornjev tudi bežati ne moremo.

Mogoče pa je predsednik republike drugače razumel ukazano preverjanje, ki naj bi bilo po mnenju ministrice škodljivo za vojake. Mogoče pa je Osterman s to potezo skušal zaščititi vojake pred tem, da bi jih materialno podhranjene in ne zadosti usposobljene poslali na bojno polje? To prepuščam bralcem Dnevnika v razmislek.

Vid Drašček, Vrhnika