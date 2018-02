Temeljno vprašanje, s katerim je premier Miro Cerar stopil pred obrambno ministrico Andrejo Katič, je bilo, zakaj je 74. polk 72. brigade Slovenske vojske (SV) moral na zahtevna, po Natovih standardih organizirana testiranja na Počku prav zdaj oziroma zakaj je generalštab izdal povelje za testiranje kljub dejstvu, da je bila testirana skupina sestavljena šele v zadnjih mesecih. Zakaj načelnik generalštaba SV Osterman s testiranjem ni mogel nekoliko počakati?

Premier Cerar je po naših informacijah sprva odločno zagovarjal tezo, da naj dosedanji Ostermanov namestnik Alan Geder zgolj začasno, do razjasnitve položaja, prevzame vodenje generalštaba, prav tako je dvom o smiselnosti menjave v vrhu Slovenske vojske tik pred volitvami izrazil vrhovni poveljnik obrambnih sil, predsednik države Borut Pahor. A Katičeva je pri razrešitvi Ostermana vztrajala, saj je menila, da je bilo preverjanje usposobljenosti 72. brigade izvedeno neustrezno, za kar je med drugim po njenem edini odgovoren načelnik generalštaba. »V zadnjih letih kljub povečanim izdatkom za vojsko ni bilo izboljšanja pri poveljevanju.« Zato je vlada Ostermana razrešila in na njegovo mesto imenovala Alana Gederja.

Kot je poudaril Cerar, je vlada že konec predlanskega leta na osnovi strateškega pregleda obrambnega resorja sprejela ukrepe, s katerimi so vojski zagotovili dodatna sredstva, nato pa so sprejeli tudi ukrepe, usmerjene v izboljšanje pripravljenosti in organiziranosti SV. »Vlada je torej v veliki meri svoje naloge že opravila,« meni Cerar, zaradi česar je toliko bolj presenečen, da se je vojska »sama odločila za ocenjevanje v času, ko bi lahko vedela, da ta enota še ni v celoti pripravljena. Tukaj je prišlo do javnega in namernega samoponižanja SV in vojakov. Mislim, da je to zelo neprimerno.«

Obrambna ministrica Andreja Katič mora zaradi nastalega položaja čim prej zagotoviti normaliziranje razmer. Najpozneje v roku enega meseca mora premierju predstaviti dodatne ukrepe, s katerimi bo bojna bataljonska skupina dosegla končne operativne zmogljivosti, prav tako pa premier Miro Cerar od Andreje Katič pričakuje »splošne usmeritve za učinkovito porabo sredstev v vojski in ustreznejše opremljanje vojakov«.

Vprašanje, na katero bodo odgovore v prihodnje iskali tako vojaški policisti kot obveščevalci, je tudi to, kdo in s kakšnim namenom je medijem posredoval zaupno interno informacijo o padcu osemstoglave bataljonske bojne skupine, preden je za to po uradni poti izvedel kabinet obrambne ministrice. Spomnimo, da Katičevi, ki je prejšnji teden službeno obiskala Maribor, mesto 72. brigade, ni nobeden od vojaških častnikov niti namignil na to, kaj se z delom brigade dogaja na Počku. Dokaz, da ministrstvo ni pričakovalo padca na testih, je tudi zadnja številka revije Slovenska vojska, v kateri so »napovedali«, da je bataljonska bojna skupina že uspešno končala testiranja.

Bataljonska bojna skupina, ki je prejšnji teden pogrnila na testiranjih, predstavlja kadrovski bazen generalštaba za formiranje kontingentov, ki delujejo na mednarodnih operacijah in misijah. Ker je bataljonska bojna skupina zdaj neoperativna, je generalštab že odpovedal udeležbo vojakov iz 72. brigade na misijah v Libanonu in na Kosovu. Tiskovni predstavnik SV Simon Korez nam je povedal, da se zaradi tega lahko zgodi, da bosta sedanja kontingenta morala svoje služenje v tujini podaljšati, nam je pa tudi razložil, da je »stari« načelnik generalštaba SV Andrej Osterman spisal predlog za preoblikovanje notranjih sil na mednarodnih operacijah in misijah SV zaradi podaljšanja usposabljanj 72. brigade, ki je bila predvidena za letošnje misije.