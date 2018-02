Potem ko je javnost pred ministrstvom za obrambo izvedela za fiasko bataljonske bojne skupine na testiranjih na Počku, je vlada prejšnji teden s položaja načelnika generalštaba Slovenske vojske (SV) razrešila generalmajorja Andreja Ostermana in na njegov položaj imenovala njegovega dozdajšnjega namestnika, generalmajorja Alana Gederja. Premier Miro Cerar je ob vesti, da je osemstoglava skupina, večinoma sestavljena iz pripadnikov 72. brigade SV, testiranje opravila nepripravljena, celo dejal, da »je tukaj prišlo do javnega in namernega samoponižanja SV in vojakov«.

Osterman, ki je danes predal posle svojemu kolegu in prijatelju Gederju, je Cerarjeve očitke odločno zavrnil ter dejal, da »sleherni dan sleherni vojak daje od sebe tisto najboljše, kar ima. Žal pa se kaže, da enostavno ni več dovolj kadrovskih in materialnih virov.«

Predsednik RS in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je danes sprejel nekdanjega načelnika SV Andreja Ostermana in novega načelnika SV Alana Gederja. Dosedanjemu načelniku se je predsednik zahvalil za njegovo vodenje SV, novemu načelniku pa je zaželel uspešno delo. pic.twitter.com/qkNwWk5EmE

Brez dodatnega denarja ne bo šlo

Geder, kot je napovedal, ne bo zanemarjal ciljev, ki jih je za stabilizacijo vojske zasledoval že njegov predhodnik. Pripadnikov SV, v kateri deluje že trideset let, pravi, ne bo nikdar pustil na cedilu, njegova strategija pa je naravnana v smer »dostojnega obravnavanja SV in vseh njenih pripadnikov, vrnitve ugleda vojaškemu poklicu in poštenega nagrajevanja. To pomeni dodatni denar, za kar si bom tudi sam prizadeval. Brez tega in brez izdatne politične podpore ne bo šlo.«

Geder, ki bo v kratkem pripravil predloge za zagotovitev poti k ozdravitvi Slovenske vojske, računa na politično pomoč, saj so, kot je povedal danes, »vsi predstavniki velikih koalicijskih in opozicijskih strank nedavno v televizijski oddaji odgovorili, da Slovenija potrebuje vojsko, in to glede na svetovne razmere danes bolj kot kadar koli«.

Medtem ko Gederjev predhodnik Osterman odhaja na daljši dopust, ki naj bi se ga skupaj z neizkoriščenimi urami nabralo kar do poletja, je Geder že zavihal rokave. Poveljniku poveljstva sil brigadirju Milku Petku je tako izdal ukaz, da do začetka prihodnjega tedna pripravi predlog, kako bo oblikoval sile za izvedbo nalog v letošnjem letu glede na potrebo po dodatnem usposabljanju bataljonske bojne skupine. Kot sporočajo iz generalštaba, »načelnik ocenjuje, da brez vpoklica pogodbene rezerve ne bo mogoče izvesti vseh nalog«. Obseg vpoklica pogodbene rezerve naj bi bil znan prihodnji teden. Slovenska vojska ima trenutno na voljo 949 pogodbenih rezervistov, nazadnje jih je vpoklicala (300) ob vrhuncu migrantske krize.