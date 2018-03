Slovenci smo navdušeni pohodniki, planinci in alpinisti. Pohodništvo velja za eno najbolj dostopnih in poceni aktivnosti, leta pri tem ne igrajo prav nobene vloge. V gore se radi podajo tako mladi kot starejši. »Mrtve« sezone najbolj zagrizeni pohodniki ne poznajo, v objem vršacev številni radi zaidejo tudi v zimskih razmerah.

V tem času so sicer med najbolj obleganimi nižji vrhovi in pohodniške točke v bližini mest. A tudi tukaj previdnost glede varnega gibanja in ustrezne pohodniške opreme nikakor ni odveč. Za varno gibanje v gorah lahko največ naredimo sami – z ustrezno opremo in zgledno psihofizično pripravo. Strokovnjaki namreč opozarjajo, da se največ nesreč v gorah pripeti zaradi nepoznavanja in neupoštevanja osnovnih pravil gibanja v gorah (pomanjkljive vzdržljivosti, neizkušenosti, slabe ali pomanjkljive opreme), pa tudi zaradi neupoštevanja vremenskih razmer.

Stalnica na vseh poteh v visokogorju naj bodo pohodne palice, kakovostna oblačila in obutev ter čelada. Ta naj bo čim lažja, priporočljivo je, da ima nastavljiv del za obseg glave. Kolesarska čelada ni primerna, saj njene značilnosti ne ustrezajo varnostnim standardom za uporabo v gorah. Pozimi nikar ne pozabite na dodatna topla oblačila, kapo, rokavice in zaščitna sončna očala. Med obvezno opremo, ki mora biti v nahrbtniku vsakega planinca, ne glede na vrsto ture, svetujejo poznavalci, sodijo: alufolija in bivak vreča, osebni komplet prve pomoči, čelna svetilka in rezervne baterije, mobilni telefon s polno baterijo, beležka in navaden svinčnik, sveča in vžigalice v neprepustni vrečki.

Ljubitelji planinarjenja, ki ste v preteklih mesecih bolj ali manj počivali in spali na lovorikah ter boste aktivnosti začeli šele spomladi ali poleti, ne pozabite na postopno stopnjevanje dolžine in težavnosti vzponov. Hojo po ravnini lahko popestrite s krajšimi odseki hoje navkreber in odseki, ki jih pretečete. V gore se namreč vselej podajte pripravljeni – tako v fizičnem kot v psihičnem smislu.

»Gorski svet je zrcalo, ki vsakomur pokaže njegovo bedo in bogastvo. Kar nosiš s seboj v gore, ti gore vračajo,« je zapisal eden najvplivnejših pisateljev alpinističnih publikacij prve polovice 20. stoletja Oscar Erich Meyer. Izkušeni planinci, ki v gorah resnično najdejo svoj mir in srečo, se z njim strinjajo v popolnosti.

Častitljiv jubilej Planinska zveza Slovenije, ki letos praznuje 125. obletnico svojega obstoja, danes združuje 290 društev (planinskih društev, klubov), v katere je včlanjenih več kot 57.000 članov posameznikov. Planinska društva upravljajo 181 planinskih koč, zavetišč in bivakov s skoraj 7400 ležišči in več kot 10.000 sedišči ter skrbijo za skoraj 2000 planinskih poti v skupni dolžini več kot 10.000 kilometrov po vsej Sloveniji. Koče v mreži skoraj 2000 planinskih poti v skupni dolžini več kot 10.000 kilometrov obišče okoli 1,4 milijona obiskovalcev na leto. Vir: PZS