Kot pojasnjujejo na občini, ob manjši količini snega pripravijo proge za klasično tehniko, ko je pošiljka snega obilnejša, pa je na progah mogoča rekreacija z obema tehnikama teka na smučeh, klasično in prosto. Tekaške proge urejajo po prioritetnem vrstnem redu, ki so ga oblikovali glede na priljubljenost posameznih prog med rekreativci. Najpriljubljenejša je 12 kilometrov dolga tekaška proga v Kosezah. Trenutno je tam mogoč tek na smučeh v prosti in klasični tehniki. V minulih dneh so uredili tudi tekaško progo, ki ljubljanski živalski vrt povezuje z Biološkim središčem, in proge ob Tehnološkem parku v Zadvoru in Stanežičah. Na občini ob tem napovedujejo, da bodo preostale štiri tekaške proge (Zajčja dobrava, ŠRC Stožice, Proga BS-7 in Tivoli) uredili do zimskih počitnic, ki se v Ljubljani začenjajo prihodnji teden.