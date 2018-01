Ena najcenejših in najdostopnejših aktivnosti ne pozna slabega vremena, zgolj lenobo. Teči je mogoče v prav vseh letnih časih, tako ob sončnem vremenu kot ob deževnem ali snežnih padavinah. Tudi hladen zrak in megla nista nikakršna ovira za to, da ne bi obuli športnih copatov in se začeli ukvarjati s tekom. Treba se je le primerno obuti in obleči.

Številni tekaški strokovnjaki, trenerji in uspešni tekmovalci poudarjajo, da so prav zimske razmere, ko imamo na voljo najmanj drugih aktivnosti na prostem, ko se na delo le redko odpravimo peš ali s kolesom in ko proste urice večinoma preživljamo v notranjih prostorih, najprimernejši čas za tekaške užitke. Ti nas namreč vrnejo v naravo, na svež zrak in svobodo. Rekreativci, ki redno tečejo pozimi, so bolj zdravi in odpornejši proti raznim virusom in prehladom, zato se ne bojte vdihavanja mrzlega zraka. Bolj občutljivi si lahko ob temperaturah pod lediščem na obraz nadenete posebno tekaško masko, ki preprečuje vdor mrzlega zraka.

Redno ukvarjanje s tekom (zadošča že nekaj ur na teden) zmanjšuje možnost bolezni srca in ožilja, preprečuje debelost, diabetes, visok krvni tlak in depresijo. Tekači imajo nižjo raven holesterola v krvi, so bolj zadovoljni s svojim življenjem in napolnjeni s pozitivno energijo. Uspešno ohranjajo zdravo telesno težo in se ne predajajo nezdravim prigrizkom ali prenajedanju s hrano.

Nasvet za vse, ki si želite v novem letu stopiti kakšen odvečen kilogram: začnite teči že zgodaj zjutraj in na tešče. Znano je namreč, da je jutranja vadba brez zajtrka, ki ga nadomestimo zgolj s kozarcem vode, skodelico nesladkanega čaja ali črne kave, učinkovitejša od popoldanske. Tovrstni tek namreč dodobra spodbudi metabolizem in za gorivo porablja zaloge telesnih maščob.

Zmerno in potrpežljivo Za tek potrebujemo zgolj malo športne opreme. Priporočljiva so lahka in udobna funkcionalna oblačila, ki odvajajo odvečno vlago od telesa. Vremenskim razmeram se prilagajamo z večplastnim oblačenjem. Ključni del opreme so tekaški copati. Najprimernejši so tisti, ki ustrezajo lastnostim naših stopal. Priporočljivo je, da so izdelani iz naravnih materialov, da blažijo udarce po vsej dolžini in da dajejo dobro oporo peti in stopalnemu loku. Še nekaj, med tekom vam ni treba biti oblečen po zadnji modi. Oblecite in obujte se tako, da se boste med tekom počutili udobno in svobodno, modne smernice naj tukaj ne igrajo glavne vloge. Precej bolj kot najnovejša in najdražja športna oprema so pomembna osnovna pravila vadbe. S tekom se je treba začeti ukvarjati potrpežljivo – počasi in postopoma. Organizem se mora privaditi na napore, zato mu dajmo čas za to. Zmernost in vztrajnost sta ključnega pomena pri tekaških začetnikih. Pred vsako vadbo, tudi tekaško, se je treba dobro ogreti. Hoja, tekaške vaje in tekaška abeceda preprečujejo poškodbe, zato si vzemimo čas zanje. Upoštevajmo svoje sposobnosti in jim prilagodimo tempo teka. Zastavimo si realne cilje in se ne primerjajmo z drugimi. Uživajmo v vsakem koraku in razvijajmo ljubezen do teka. Mimogrede, ne pozabite na počitek – ta je sestavni del vsakega učinkovitega treninga. Regeneracija obnovi mišice in celice napolni s svežo energijo.

Leta niso ovira Za začetnike ali manj izkušene tekače je še posebej priporočljivo, da se redne vadbe lotijo v družbi tekaških učiteljev. Na skupinskih treningih ali tekaških delavnicah boste vadili v družbi somišljenikov, se pri tem zabavali in stkali nove prijateljske vezi. Tekaški strokovnjaki bodo poskrbeli za zdrave in učinkovite treninge, pravilno tehniko teka (najpogostejše napake tekačev so prenizka drža telesa, preveč raztegnjen korak in udarjanje na peto) in tudi zdravo mero motivacije, ko se bo začela utrujenost. Ne pozabite, zmeren tek je primeren za vsa starostna obdobja, zato ni zanj nikoli prepozno. Vsak, ki ima možnost oditi na sprehod, lahko hoji doda nekaj korakov teka. Treba je prisluhniti svojemu telesu in mu dati priložnost za nova zadovoljstva. Odvečni kilogrami niso ovira. Tudi ljubiteljski tekači nimajo vsi do potankosti izklesane postave. Za ukvarjanje z eno najbolj naravnih in zdravih aktivnosti so primerni tako suhi ljudje kot tisti z oblinami. Tempo teka je treba prilagoditi svojim zmožnostim in se pri tem počutiti zadovoljne. Tek sprošča tako telo kot duha. Zaradi njega so naše misli jasnejše in bolj optimistične, ob njem lahko spoznamo veliko novih ljudi. Vse, kar moramo storiti, je, da najdemo zdravo mero motivacije, obujemo tekaške copate in naredimo prvi korak. Saj vemo: uspešnega človeka od neuspešnega loči en sam korak. Prvi ga naredi, drugi ne. Tudi pozimi.