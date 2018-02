Na Hrvaškem so tudi danes zaprte ceste za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki med notranjostjo države in obalo. Za ves promet je zaprtih več državnih cest v Gorskem kotarju, Liki in na delu jadranske magistrale pri Senju, avtocesta Reka-Zagreb med odcepoma Čavle-Delnice je odprta samo za osebna vozila, je poročal hrvaški avtoklub.

Težave so tudi v železniškem prometu v Liki in Gorskem kotarju. Zaradi mraza je zaprtih več šol, tudi na območju Bjelovarja, ki je bil z minus 9 stopinjami Celzija eno najhladnejših mest na Hrvaškem davi ob 7. uri. Pod ničlo je bilo davi tudi na otoku Lastovo, kjer so ob 7. uri namerili minus 1 stopinjo, kar je nenavadno mrzlo za južnodalmatinske otoke.

Podobne vremenske razmere kot na Hrvaškem so tudi v BiH, kjer so novozapadli sneg in nizke temperature dodatno upočasnili promet, posebej v gorskih predelih države. V zahodnem delu BiH, na območju Bihaća, močan veter ustvarja snežne zamete, so opozorile zimske službe.