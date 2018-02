Brechtov duplikat in odstotek blaznosti

Werner Riemann je upokojeni igralec berlinskega gledališča Berliner Ensemble (BE), star je 84 let in je eden zadnjih še živečih igralcev, ki so na odru delali z Bertoltom Brechtom. Takšna izkušnja je precej dragocena že sama po sebi, a Werner Riemann je iz nje napravil umetnino, ki se ji reče dragocenost pričevanja. Zase pravi, da so ga zmeraj doletele manjše vloge, no, ali pa vloge, vezane na njegov stas: »Veste, nisem čistokrvni Nemec, po materi sem Holandec. Rodil sem se v Amsterdamu. Ker sem bil v mladih letih visok in širokopleč, so me v gledališču in filmih radi porabili za oficirske vloge. Igral sem same uniformirance, gestapo tu, SS tam. Dokler mi ni nekega dne presedlo in sem režiserju zabrusil: 'Morate naciste res uvažati iz Nizozemske? Nimate zadosti svojih originalov?'«