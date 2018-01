Gotof! Gotof! Gotof!

Pred pravljičnimi sedmimi leti, januarja 2011, sem v Jurovskem Dolu prvič srečala del ekipe programskega sklopa Urbane brazde, enega od mnogih programskih sklopov famoznega projekta Evropska prestolnica kulture Maribor 2012, o katerem se običajno piše z veliko klicaji in s kakšnim žalostnim vprašajem. Marta Gregorčič, Anton Komat, Matej Zonta in Tomaž Gregorc, majhna, a odločna četica, so se v zverinsko mrzlem januarskem dopoldnevu naslikali na trgu med kulturnim domom in gostilno in zdelo se je, da se poznamo od nekdaj.