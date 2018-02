»Ne bom pozabil njegovih modrih oči,« je 34-letni bodibilder Sašo Petek povedal o trenutku, ko naj bi se na terasi okrepčevalnice Osterman v Kočevju oktobra lani vanj z nožem zapodil 25-letni Martin Brezar. »Prizora z nožem ne bom nikoli pozabil. Moral sem k psihologu,« je še dodal plečati Dolenjec, ki je na vrhuncu svoje kariere pri 181 centimetrih tehtal 125 kilogramov, v času incidenta pa jih je imel okoli 110.

Ljubljansko tožilstvo Brezarju očita, da je 1. oktobra ob približno 0.45 Petka z nožem zabodel v trebuh. Z rezilom, dolgim med sedem in deset centimetrov in širokim dva centimetra, je Petku prebodel želodec in debelo črevo. Ranjeni bi zaradi močne krvavitve lahko umrl, če ne bi pravočasno dobil ustrezne zdravstvene pomoči.

Brezar na predobravnavnem naroku krivde zaradi poskusa uboja ni priznal, na včerajšnjem začetku sojenja pa se ni zagovarjal. Prav tako se ni zagovarjal v sodni preiskavi. Toda iz vprašanj njegovega odvetnika Miha Kuniča, ki jih je imel za Petka, je mogoče sklepati, da bo šla obramba v smer zatrjevanja, da naj bi se Brezar pravzaprav le branil.

Najprej udarec in brca, nato nož

Sodnik Marko Češnovar je včeraj najprej predvajal posnetek zaslišanja žrtve iz sodne preiskave. Petek je v njej povedal, da je bil kritičnega popoldneva in večera v lokalu Osterman v Kočevju na povabilo lastnika, ki je lokal zapiral. Po lastnih besedah je tam popil kakšnih pet piv, nato še eno pivo ob kratkem izletu v Ribnico, ob povratku pa še en ali dva koktajla z rumom. V Petkovi krvi so sicer nato našli tudi sledi kokaina in MDMA. Včeraj je pojasnil, da je kokain užil že večer pred tem, da bi zaužil ekstazi, pa se ne spomni.

Že ponoči je v lokal prišel Brezar, ki naj bi Petka začel zbadati na račun njegovih mišic: »Kaj so te mišice?«, »Moja roka te zlomi« in podobno naj bi govoril Brezar, ki je bil v lokalu v družbi vsaj še enega moškega. Hkrati naj bi s prstom dregal v Petkove mišice. Bodibilder, osebni trener in občinski svetnik naj bi obtoženemu nekajkrat rekel, da naj ga pusti na miru, nato pa mu je »počil film« in Brezarja je porinil skozi vrata lokala na teraso. Sam je nekaj minut še ostal v lokalu.

Ko je lastnik lokala sklenil, da je bilo s popivanjem dovolj, naj bi Petek prvi šel iz lokala, takoj ko je stopil skozi vrata, pa naj bi dobil udarec po nosu. Padel je na tla, prejel še brco v arkado, ko je s pomočjo prijatelja vstal, pa naj bi že zagledal Brezarja, kako se je z nožem v roki zapodil proti njemu. Petek se je poskušaj ubraniti in ga zgrabiti za roko, vendar ga je Brezar prej zabodel v trebuh, nato pa naj bi ga porezal še po rami. »David, tole ni dobro. Zaklali so me,« je Petek dejal prijatelju. Prijel se je za trebuh in začutil, da močno krvavi.