S kratkim in jedrnatim »ne priznam« je včeraj 25-letni Martin Brezar iz Stare Cerkve odgovoril na vprašanje ljubljanskega sodnika Marka Češnovarja, ali priznava navedbe iz obtožbe ali ne. Državna tožilka Petra Lavrič je tik pred tem prebrala, kaj mu očita: da je 1. oktobra lani okoli petnajst minut pred eno zjutraj na terasi okrepčevalnice Osterman v Kočevju zabodel 34-letnega Saša Petka v trebuh in da ga zaradi tega dolžijo poskusa uboja. Petek je kočevski občinski svetnik pa tudi osebni trener in eden najuspešnejših bodibilderjev pri nas. Med drugim je bil državni, evropski in svetovni prvak.

Brezarja, brez poklica in zaposlitve, z opravljenimi sedmimi razredi osnovne šole in enim otrokom, so zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja že obravnavali. Usodne noči pa naj bi z nožem z rezilom, dolgim od devet do deset in širokim dva centimetra, z ostro konico Petka zabodel v trebuh ter mu povzročil hude poškodbe. Na kraj je prihitela ekipa nujne zdravniške pomoči in Petka odpeljala najprej v zdravstveni dom v Kočevju, od tam pa v ljubljanski klinični center. V obtožnici piše, da je bilo zaradi vboda v nevarnosti njegovo življenje in da je zgolj zaradi pravočasne medicinske pomoči kaznivo dejanje ostalo pri poskusu uboja.

Zahteva 23.000 evrov odškodnine Kaj natančno se je usodnega jutra dogajalo, še ni znano. Iz besed odvetnika Mihe Kuniča in tožilke pa je bilo mogoče razbrati, da je bila v lokalu Osterman zabava in da je med vpletenima oziroma njunimi znanci že tam prišlo do neke vrste prerivanja oziroma konflikta. O tem, zakaj je potem Brezar zunaj potegnil nož, pa niso razglabljali. Zagovornik pa je že namignil, v katero smer bo šla obramba, in sicer da sta oškodovanec in še en moški začela spor ter Brezarja celo nekoliko poškodovala. Kar je Brezar nato naredil z nožem, pa je zato, ker se je branil. Ker Brezar očitkov ne priznava, bo sledilo »klasično« sojenje, ki verjetno ne bo prav kratko. V preiskavi so namreč poleg obtoženega in oškodovanca, ki zdaj od njega zahteva 23.000 evrov odškodnine, zaslišali še 22 prič. Kunič pa je imel včeraj še nekaj dodatnih dokaznih predlogov. Po njegovih besedah iz toksikološkega poročila izhaja, da so v Petkovi krvi poleg približno 1,8 promila alkohola našli tudi druge sestavine, substance, ki jih je mogoče najti v kokainu in ekstaziju. Zato je predlagal, da psihiatrični izvedenec oceni njegovo takratno psihofizično stanje kot tudi njegovo naravo in reakcije, ko je pod vplivom takšnih snovi. »Slednje nedvomno vplivajo na obnašanje in povečano stopnjo agresije, prav tako tudi na zmožnost pomnjenja dogodkov,« je dejal.