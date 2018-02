Na Otočcu se bo danes ob 17. uri v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2019 predstavila slovenska moška namiznoteniška reprezentanca, ki je lani na EP v Luksemburgu osvojila bronasto kolajno. Slovenija se bo proti Belgiji predstavila v popolni zasedbi, in sicer v postavi Bojan Tokić (na fotografiji), Darko Jorgić, Jan Žibrat in Deni Kožul. V Slovenijo je dobro pripravljen pripotoval Tokić, ki je bil v nedeljo glavni mož Saarbrückna za enajsto zmago svojega moštva v 16. krogu bundeslige. Tokić je v gosteh pri Mühlhausnu dobil oba posamična dvoboja, potem ko je bil s 3:0 boljši od Daniela Habesohna in s 3:1 od Ovidia Ionesca. Saarbücken je brez Tiaga Apolonie in Patricka Franziska zmagal s 3:2. Manj uspešen je bil Darko Jorgić, ki ob porazu svojega Bad Königshofna v Ochsenhausnu z 1:3 izgubil s Simonom Gauzyjem. Poleg Slovenije in Belgije je v kvalifikacijski skupini še Romunija, s katero se bo slovenska reprezentanca pomerila 27. marca v gosteh. Povratna dvoboja bosta jeseni, 2. oktobra v Belgiji in 20. novembra v Sloveniji.

Kvalifikacijske nastope za EP 2019 bo danes začela tudi ženska reprezentanca, ki bo ob 18. uri v Gdansku gostovala proti Poljski. Slovenska selektorica Vesna Ojsteršek je v reprezentanco poklicala Alex Galič, Manco Fajmut in Ano Tofant. Favoritinje so Poljakinje, ki imajo na svetovni lestvici tri igralke med najboljšo stoterico, medtem ko je najvišja slovenska igralka Alex Galić na 123. mestu. Poleg Slovenije in Poljske bo v kvalifikacijski skupini tekmovala še Ukrajina, s katero se bo slovenska reprezentanca na domačem terenu pomerila 22. maja.