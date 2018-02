Marsikdo bi pomislil, in takšno bi bilo tudi logično sklepanje, da je vsaka avtomobilska znamka vesela, če se njihovi štirikolesniki pojavijo na velikem platnu, še sploh kadar gre za projekte velikih filmskih studiev, v katerih nastopajo znani igralci. Ne nazadnje to pomeni zelo poceni ali celo brezplačno reklamo takšnih razsežnosti, kot jo običajne oblike oglaševanja le stežka zagotovijo. A da ni vselej tako, smo spoznali že v zadnjem članku pričujoče rubrike. Za osvežitev spomina: lotus esprit se je v filmu Čedno dekle pojavil le zaradi tega, ker sta sodelovanje pred tem po vrsti zavrnila Ferrari in Porsche ter filmskemu studiu celo prepovedala uporabo njihovih avtomobilov, četudi bi jih pri tem kupili po polni prodajni ceni.

Ni pa bil to ne prvi ne edini tak primer. Prav Porsche je že sedem let pred tem (1983) zavrnil sodelovanje v filmu Nevaren posel (Risky business) s Tomom Cruisom, razlog pa je bil podoben kot pri Čednem dekletu – pri Porscheju niso želeli imeti ničesar s filmom, v katerem je ena glavnih junakinj prostitutka (Lana, ki jo igra Rebecca De Mornay). A ker je režiser in scenarist filma Paul Brickman na vsak način želel vključiti avto te znamke, in to natanko določen model (porsche 928), so mu jih pač priskrbeli pri nekem lokalnem ponudniku v Chicagu, kjer se tudi dogaja zgodba filma.

Omenjeni je bil namreč tako velik oboževalec filma, ki ga je prvič videl v kinu pri 14 letih, ko si ga je ogledal v družbi starejše sestre, in predvsem porscheja 928, da se je na vsak način želel dokopati do primerka iz filma. In ker je kmalu spoznal, da bo to vse prej kot lahka naloga, se je odločil o svoji iskalni akciji posneti dokumentarni film. »Sklepal sem, da je avtomobil v katerem od muzejev, a nisem našel nobene oprijemljive sledi. Ker mi je hitro postalo jasno, da bo iskanje dolgo in zanimivo, in ker sem si od nekdaj žele posneti dokumentarec, se mi je to zdela sijajna priložnost, da združim dve svoji strasti,« je povedal Johnsen, ki je tako opravil pogovore s številnimi člani snemalne ekipe, tudi z režiserjem, ena prvih stvari, ki jih je spoznal, pa je bila, da v filmu kakopak niso uporabili le enega, temveč več različnih porschejev 928.

Večina režiserjev bi ob zavrnitvi proizvajalca avtomobilov bržčas izbrala kakšnega drugega, a ne Brickman. »Za ta avto se je tako trdno odločil, da ga ni moglo premakniti prav nič. Porsche 928 se mu je zdel idealen, ker je bil ravno prav eksotičen, a dovolj cenovno ugoden in dosegljiv, da bi si ga lahko privoščil finančno dobro preskrbljen primestni družinski človek, kot je bil v filmu Gospod Goodson ( Nicholas Pryor , op. p.), oče Joela Goodsona, ki ga je upodobil Tom Cruise. Zanimivo je, da ni želel pomisliti niti na denimo porscheja 911, ki se mu je zdel preveč monden – enostavno se je zapičil v model 928 in tega so nazadnje tudi uporabili,« se spominja možakar po imenu Lewis Johnsen , čigar zgodba je prav tako izredno zanimiva.

V jezero zapeljali »lupino«

Omenjeno seveda niti ni čudno, če vemo, da je v enem najbolj znanih kadrov iz filma avtomobil pristal v jezeru Michigan, potem ko ga Tom Cruise (mimogrede: med snemanjem filma se je prav v porscheju 928 naučil uporabljati ročni menjalnik) želi na vsak način ustaviti. In ko se že zdi, da mu bo uspelo, se leseni pomol zruši, zaradi česar oba, tako sam kot avto, končata v vodi. Sprva so sicer zadevo želeli rešiti tako, da bi pred tem z avtomobilom posneli vse druge kadre, a je hitro postalo jasno, da bodo tako ali drugače potrebovali več avtomobilov. Menda jih je bilo naposled vsaj pet, pri čemer so v jezero zapeljali zgolj lupino vozila, brez motorja in večine notranjih delov, enega so uporabili zgolj za promocijske potrebe in statične fotografije, (vsaj) dva za kadre med vožnjo…

In še to: kljub temu da Johnsen svojega dokumentarca ni posnel do konca, ga je ta stal toliko denarja, da je moral naposled svoj sanjski avto, do katerega se je vmes dokopal – prodati!