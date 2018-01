Avtomobili, ki so tako ali drugače blesteli v filmih, so se nam v spomin skorajda vsi po vrsti vtisnili zaradi tega, ker imajo za seboj vloge, polne adrenalinske akcije, in smo jih lahko občudovali pri divjih vožnjah, v katerih so s pomočjo spretnih voznikov še posebej poudarili svoje izjemne lastnosti, navadno superiorne v primerjavi z vsemi drugimi. Kot po pravilu so takšni avtomobili seveda nastopali v akcijskih filmih pa denimo v kakšni znanstveni fantastiki ali tudi fantazijskem filmu, v katerem so se »izkazali« tudi s kakšnimi nerealnimi ali nadnaravnimi sposobnostmi, kot je potovanje skozi čas, letenje po zraku ali podobno. Na prste ene roke pa bi bržčas lahko prešteli avtomobile, ki so blesteli v romantičnih komedijah, pri čemer bi, če bi v njih iskali atraktivne športne avtomobile, to morala biti roka kakšnega nerodnega mizarja…

A prav tak avto je svoj prostor pod filmskim soncem našel v eni izmed najbolj znanih romantičnih komedij vseh časov. Šlo je za film Čedno dekle (Pretty Woman) z Julio Roberts in Richardom Gerom iz leta 1990 ter leto starejši avtomobil lotus esprit SE, ob in v katerem se odvijejo uvodni kadri celotne zgodbe.

Ker sam ni bil vajen voziti, saj ga naokoli v limuzini prevaža šofer, ob tem pa ima lotus še ročni menjalnik, je vožnja tudi v nadaljevanju vse prej kot tekoča, hitro se na ulicah in cestah Hollywooda tudi izgubi. Zaradi tega se ustavi ob robu ceste, kjer k njemu pristopi »dekle noči« Vivian Ward (Robertsova), ki jo vpraša za pot do svojega hotela. Vivian za plačilo 20 evrov prisede v avto, v pogovoru pa hitro ugotovita, da ona ve o avtomobilih precej več od njega, zato kmalu sede za volan in Lewisa odpelje do hotela.

V omenjenih kadrih se bogati poslovnež Edward Lewis (Gere) z neke zabave odpravi v svoj hotel na Beverly Hillsu, a ker so njegovo limuzino zaparkirali z vseh strani in se mu je mudilo, se je tja odpravil kar z avtomobilom svojega odvetnika. Ta ga je sicer na vse načine skušal prepričati, naj tega ne stori, saj da je avto povsem nov, a Lewis se seveda ne pusti prepričati in se z omenjenim lotusom espritom poskakujoče in z veliko težavami odpelje.

Zaradi filma so potrojili prodajo

A precej bolj kot sama vloga v filmu je v povezavi s srebrnim lotusom zanimivo, kako se je v Čednem dekletu sploh znašel, saj za to vlogo sprva ni bil predviden. Producenti so najprej namreč želeli ferrari in se v ta namen tudi obrnili na vodstvo podjetja. V Maranelu načeloma niso imeli nič proti, a so najprej zahtevali scenarij, ko so ga prebrali, pa so že v nekaj dneh odgovorili, da svojega avtomobila filmskemu studiu ne bodo odstopili pod nobenim pogojem, še več, tudi prodati jim ga niso bili pripravljeni za nobeno ceno. Razjezilo in celo užalilo jih je namreč, da bi na filmskem platnu za volanom njihovega avtomobila sedela prostitutka…

Naslednji na seznamu želja filmarjev je bil porsche, a so tudi iz Stuttgarta, potem ko so tam prebrali scenarij, dobili podoben odgovor: »Hvala, toda ne, hvala!« Ker sta dve možnosti splavali po vodi, je bila filmska ekipa že precej zaskrbljena, zato so se na neki način »sprijaznili«, da bodo za opisane kadre pač uporabili kakšnega izmed ameriških kabrioletov, ko je nekdo prišel na idejo o lotusu espritu, češ da je podoben avto vozil že James Bond. Tudi pri Lotusu so najprej sicer zahtevali scenarij, a jih njegova vsebina ni zmotila in so bili nemudoma pripravljeni sodelovati. Studiu so za snemanje priskrbeli tri avtomobile, a sta Julia Roberts in Richard Gere naposled vozila le enega. Ta je bil še pred leti na ogled v muzeju nekega ameriškega restavratorja avtomobilov, njegova uradna spletna stran pa zdaj pravi, da so ga prodali. In še to: da je Lotus pristal na uporabo svojih avtomobilov, se mu je tudi bogato poplačalo – v letu, ko je film prišel na platna, se je njegova prodaja v ZDA namreč potrojila.