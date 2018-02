Pozivi k takojšnjemu premirju v Siriji: razmere v Guti kot vrnitev v srednji vek

Premirje v Siriji, dogovorjeno v okviru Varnostnega sveta ZN, se mora uresničiti takoj, je danes predstavnica EU Federica Mogherini ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov unije. Resolucija o 30-dnevni prekinitvi ognja je nujna in spodbudna, a le prvi korak, zdaj jo je treba takoj uresničiti, je dejala.

Luksemburški zunanji minister Jean Asselborn je razmere v Guti označil za sramoto in jih opisal kot vrnitev v srednji vek ter ocenil, da lahko ta barbarizem dejansko preprečijo Rusija in Iran na eni strani ter Turčija in ZDA na drugi strani. Na posebno odgovornost Rusije, Irana in Turčije pri umirjanju razmer je danes opozorila tudi Mogherinijeva.