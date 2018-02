VS ZN soglasno sprejel resolucijo o 30-dnevni prekinitvi ognja v Siriji

Varnostni svet Združeni narodov je danes soglasno sprejel resolucijo o 30-dnevni prekinitvi ognja v Siriji, da bi omogočili dostavo humanitarne pomoči in evakuacijo bolnikov in ranjenih. Po pomislekih Rusije, zaveznice režima v Damasku in stalne članice VS ZN, so le uspeli uskladiti besedilo resolucije, ki sta jo pripravili Kuvajt in Švedska.