Islamski skrajneži služijo kot izgovor uradnemu Damasku, ko trdi, da v Guti izvaja »natančno usmerjene napade na teroriste«. Dejansko pa skuša na podoben način, kot je to počel v Alepu, prevzeti nadzor nad območjem, s katerega občasno poleti kakšen izstrelek proti prestolnici. Na vzhod Damaska je v torek in sredo priletelo nekaj granat, ubitih pa naj bi bilo šest ljudi.

Rodovitna Guta, prepredena s kanali iz reke Barada, je svoj čas obsegala 370 kvadratnih kilometrov. Potem sta v treh desetletjih pred državljansko vojno precejšen del polj pokrili stanovanjska gradnja in industrializacija. Še vedno pa je v tamkajšnjih številnih naseljih, ki se razpotegujejo tudi na južno stran Damaska, pred letom 2011 živelo okoli 400.000 ljudi. Po izbruhu vojne se je večina znašla v obroču vladnih sil in že šest let preživlja vsestransko pomanjkanje in bombne napade, med katerimi je bil najodmevnejši avgusta 2013, ko naj bi sirske sile uporabile bojni strup sarin. Tedaj je umrlo več kot 280 ljudi, med njimi številni otroci, skoraj tisoč pa jih je čutilo razne posledice. Preiskava Združenih narodov je potrdila uporabo bojnega strupa, ne pa tudi nedvoumnih zatrjevanj upornikov, ZDA in zahodnih zaveznic, da so napad izvedle režimske sile. Uradni Damask in tudi Rusija sta obtoževala upornike, brez pravega epiloga pa se je zadeva končala s posredovanjem Moskve in dogovorom o nadzorovanem uničenju vseh sirskih zalog kemičnega orožja.

Vzhodna Guta je bila po dogovoru določena za eno od štirih varnih območij v načrtu za Sirijo, ki so ga lansko poletje na srečanju v Astani skrojili Rusija, Iran in Turčija ter se razglasili za njegovega poroka. Sirska vladna stran se je tedaj obvezala, da bo spoštovala premirje naslednjih šest mesecev, po preteku teh pa očitno obrača ploščo in nadaljuje napade, ki jih poročevalci opisujejo kot najsilovitejše v skoraj osmih letih sirske vojne. Po navedbah Združenih narodov so med cilji tudi bolnišnice in drugi civilni objekti, zato bi lahko predstavljali vojni zločin oziroma zločin proti človečnosti. Prebivalci, ki so brez hrane, zdravil in zaklonišč, so tudi zaradi zgolj besednih obsodb mednarodne skupnosti prepričani, da jih v prihodnjih dneh čaka samo še smrt.