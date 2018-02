Za mestne otroke je bila vzpetina na Hujah desetletja priljubljeno sankališče, nekateri so tam prvič stopili na smuči. Ko so zabrneli stroji, je kranjski župan Boštjan Trilar napovedal novo parkirišče za okoli 130 vozil. Po naših podatkih pa so projekt ustavili sosedje oziroma tisti, ki jih skrbi nova naložba tako zaradi hrupa kot drugih motenj v okolju. Izkazalo se je, da je Mestna občina Kranj dela začela brez gradbenega dovoljenja. Sprva so pojasnili, da za pripravljalna dela ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, za katero so zaprosili oktobra. A včerajšnja podoba gradbišča kaže, da so v resnici velik del nekdanjega sankališča že odpeljali – zdaj pa že nekaj mesecev dela mirujejo.

V začetku letošnjega leta je bila ustna obravnava projekta. Ta je enega od Kranjčanov spodbudil, da nas je poklical in zgroženo ugotavljal, da bo pločevina izpodrinila najmlajše in njihovo zimsko veselje. Sosedje (v postopku stranski udeleženci) so do zdaj izražali pomisleke v zvezi s hrupom in ograjevanjem novega parkirišča. Na Mestni občini Kranj trdijo, da so upoštevali vse pripombe, dopolnili dokumentacijo in pridobili strokovno oceno obremenitve okolja s hrupom, pred nekaj dnevi pa so na upravno enoto oddali drugo dopolnitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Stanovalci Huj so nas opozorili, da so »občinarji veselo odvažali in bi brez pritožb občanov tako tudi nadaljevali«. A na občini so nam pojasnili, da so opravljali le pripravljalna dela, kar je mogoče, tudi preden dobiš gradbeno dovoljenje. Res pa je, da so na podoben način gradili parkirišče tik ob občinski stavbi in je inšpekcija kasneje celo zaprla del parkirišča, dokler niso bile zadeve zakonito urejene.

Ena najbolj priljubljenih zimskih oblik rekreacije za otroke je prav sankanje. Med to zabavo smo včeraj na vzpetinah blizu kranjskega športnega centra našli otroke iz bližnjega vrtca. Vsi nimajo take sreče, ker imajo v sklopu otroških igrišč ob vrtcih le manjše vzpetine ali pa še teh ne. Otroci s Huj in Planine so se pogosto sankali tam, kjer bo novo parkirišče, katerega gradnja bo mogoča, ko bo in če bo upravna enota izdala gradbeno dovoljenje. Lažje je z drsanjem, ki poteka na drsališču v dvorani na Zlatem polju. Med počitnicami je ta oblika zimske zabave po počitniškem urniku brezplačna, kar je omogočila Mestna občina Kranj.